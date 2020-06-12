ازدياد عدد مستخدمي نظام استئجار الكتب المباشر في كوان آك

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صرحت إدارة منطقة "كوان آك" بالعاصمة سيول مؤخرا بأن عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وسبعين مواطنا استخدموا نظام "استئجار الكتب المباشر"خلال فترة السنة الماضية وكانت الإدارة قد ابتدعت هذا النظام لأول مرة من بين إدارات مناطق سيول، هذا النظام عبارة عن خدمة تسمح للسكان باستعارة الكتب من محلات بيع الكتب في شوارعهم وليس من المكتبات العامة، بالنسبة للكتب التي استخدمها السكان فإن المكتبات العامة تشتريها من أجل الاحتفاظ بها.

بذلك يستطيع السكان استخدام محلات بيع الكتب في شوارعهم كمكتبات عامة، كما تستفيد المحلات من هذا النظام في إدارتها، بدأت إدارة المنطقة في تقديم هذه الخدمة في شهر يونيو من العام الماضي بالتعاون مع سبعة محلات لبيع الكتب في المنطقة بلغ عدد الكتب المستأجرة أربعة عشر ألفا ومائة وسبعا وتسعين نسخة من الكتب حتى التاسع من هذا الشهر، في هذا االسياق قال أحدا السكان من مستخدمي هذا النظام، أنه مفيد جدا حيث يتيح فرصة قراءة كتب جديدة أو قراءة أكثر الكتب بيعا غير الموجودة في المكتبات العامة، كما قال "صونغ بيونغ تشان성병찬"رئيس مكتبة "دريم드림" إن محلات بيع الكتب في الشوارع الداخلية كانت تبيع عادة الكثير من المواد التعليمية في الماضي ولكن زادت مبيعاتها من كتب الروايات وكتب العلوم الإنسانية بما بين ضعفين وثلاثة أضعاف بعد المشاركة في ذلك النظام، وخاصة في شهر أبريل الماضي الذي تفشت فيه جائحة كورونا، تضاعف عدد مستخدمي النظام الشهري ليبلغ ألفا وستمائة وسبعة أشخاص.

تجدر الا شارة إلى أن النظام يتيح لأي شخص الاستفادة منه إذا انضم إلى عضوية المكتبات المتكاملة في منطقة كوان آك، أن هذا النظام يساعد على زيادة فرص القراءة وتفعيل إدارة محلات بيع الكتب الصغيرة.