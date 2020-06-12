بدء إنشاء مشروع مدينة التدفق الثقافية 2021

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صرحت هيئة المنطقة الاقتصادية الحرة في مدينة إنتشون بأنها ستقوم بتنفيذ مشروع "ستريمينغ سيتي 스트리밍시티"أو "مدينة التدفق" المتخصصة في إنتاج الفيديوهات والمحتويات الثقافية في مدينة "تشونغ لا청라" الدولية، مما يعني أنها ستصبح مدينة تتدفق فيها الفيديوهات والمحتويات الثقافية في الوقت الحقيقي، حيث من المتوقع أن يتم إنشاء المدينة على مساحة حوالي مائة وتسعة عشر ألف متر مربع.

من المقرر أن تضم المدينة بعض الشوارع الأوربية المشهورة وشارع "جيمول بو제물포" الكوري في فترة افتتاح الموانئ الكورية، وشارع برودواي브로드웨이وعشرة استوديوهات داخلية تبلغ مساحة كل منها ثلاثة آلاف وثلاثمائة متر مربع وغيرها من مرافق الأعمال، ومن المتوقع أن يبدأ مشروع إنشاء المدينة التي تتكلف حوالي ثمانمائة وأربعين مليار وون في عام ألفين وواحد وعشرين وسيكتمل في عام ألفين وخمسة وعشرين.