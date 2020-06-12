وزارة الثقافة الكورية تضاعف عدد بطاقات الأنشطة الثقافية

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اتضح أن كمية الأنشطة الثقافية بين الكوريين تضاعفت تماشيا مع طول بقائهم في بيوتهم بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا، وقامت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة مؤخرا بتحليل الأنشطة الثقافية التي مارسها مستخدمو البطاقات الخاصة للتمتع بالأنشطة الثقافية من الأول من شهر فبراير الماضي إلى الخامس من هذا الشهر وكشفت أن إجمالي قيمة استخدام البطاقات بلغت خمسة وتسعين بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلا أن نسبة الاستخدام عبر الإنترنت زادت بضعفي نسبة العام الماضي، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الثقافة الكورية تقدم هذا النوع من البطاقات إلى محدودي الدخل من أجل إتاحة فرص التمتع بالأنشطة الثقافية المتنوعة.

في هذه الفترة بلغ عدد حالات استخدام البطاقات عبر الإنترنت حوالي مائتين وتسعين ألف حالة ليمثل ثلاثة عشر بالمائة من إجمالي الحالات عبر الإنترنت وخارجها، يُشار الي أن هذه النسبة كانت قد بلغت ستة بالمائة فقط في نفس الفترة من العام الماضي وذكرت الوزارة الكورية أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لعدم القيام بالأنشطة الخارجية العادية ودعم الأنشطة الثقافية عن بعد في آن واحد.

الجدير بالذكر أن الوزارة قامت باكتشاف المزيد من المتاجر المنضمة إلى نظام البطاقات والقابلة لتقديم الخدمات عبر الإنترنت وتنفيذ الحملات من أجل تقديمها استعدادا لانكماش الأنشطة الثقافية بسبب الجائحة من أجل التعامل مع الصعوبات في التمتع بالأنشطة الثقافية في الخارج، تقوم الوزارة بالجولة الثانية من تقديم الطرق الذكية لاستخدام البطاقات في البيوت حتى الحادي والثلاثين من الشهر القادم، استعدادا لزيادة الأنشطة الثقافية في الخارج بعد التغلب على الجائحة تنوي إعداد مختلف البرامج بما فيها خدمة الثقافة الزائرة التي تربط شركات المسؤولية الاجتماعية بمرافق الرفاهية.

في هذا السياق قال مسؤول في الوزارة إن الوزارة ستستمر في دعم الأنشطة الثقافية عن بعد وخارج الانترنت معا حتى لا تتقلص الأنشطة الثقافية في ظل مكافحة فيروس كورونا تسعة عشر.