زيادة عدد الجهات التي تطلب تعلم اللغة الكورية حول العالم

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اعلنت مؤسسة دار سيجونغ التي تقدم خدمة تعليم اللغة الكورية في ست وسبعين دولة حول العالم، انها قد اختارت أربعا وثلاثين وجهة جديدة هذا العام لبدء تعليم اللغة الكورية بها. يذكر أن عدد الجهات التي طلبت تعلم الكورية بلغ الأكبر في تاريخها، فقد تقدمت مائة وواحدة جهة في خمسين دولة بطلب تعلم اللغة الكورية وتم اختيار أربع وثلاثين جهة جديدة في ثلاثين دولة هذا العام، كان معظم أماكن تعلم الكورية في الدول الآسيوية سابقا إلا أنها امتدت الآن إلى الدانمارك والسويد وغيرهما من الدول الأوربية.

من المؤكد أن ارتفاع شعبية تعلم الكورية لا يهدأ بفضل شعبية أغاني الكي بوب وموجة هالليو رغم تفشي جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم لذلك أعدت المؤسسة الكورية عددا من برامج تعليم اللغة الكورية عبر الإنترنت لخدمة الطلاب الذين لا يستطيعون زيارة دور سيجونغ في بلادهم لفترة ما بسبب تداعيات الجائحة. كما تنوي الحكومة الكورية تقديم المزيد من دروس اللغة الكورية عن بعد في المستقبل استجابة لارتفاع شعبية تعلم اللغة الكورية في الخارج.