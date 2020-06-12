70% من الكوريين لا يفضلون السفر هذا العام

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تؤثر جائحة كورونا تأثيرا كبيرا على جميع القطاعات في حياتنا الحالية، ففي إحصائية أخيرة تبين أن سبعة من بين كل عشرة كوريين يعتقدون حاليا أنه من الأفضل ألا يقوموا بالسفر في ظل تطبيق نظام التباعد في الحياة اليومية كما تبين أن معظم الكوريين يفضلون القيام برحلات محلية بعد شهر سبتمبر القادم، جاء ذلك في مسح أجرته مؤسسة السياحة الكورية للتعرف على تأثير الجائحة على الرحلات المحلية للكوريين.

طبقا لنتيجة المسح، قال ثلاثون بالمائة من الكوريين المشاركين فيه إنه لا مانع من القيام بالسفر إذا تم الالتزام بقواعد الوقاية من الجائحة، بينما قال سبعون بالمائة منهم إنه من الأفضل عدم القيام به، كما تبين أن عدد الرحلات التي قام المشاركون بها سنويا قبل تفشي فيروس كورونا تسعة عشر بلغ ست رحلات بالمتوسط ولكن العدد انخفض إلى رحلتين بالمتوسط بعد تفشي الجائحة مما يعني أن نسبة الرحلات انخفضت بحوالي سبعين بالمائة بعد كورونا.

قال خمسة وثمانون بالمائة ممن خططوا للقيام بالرحلات المحلية في فترة تطبيق نظام التباعد الاجتماعي التي بدأت في الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي وانتهت في الخامس من شهر مايو الماضي إنهم ألغوا تلك الرحلات بالفعل، خاصة بالنسبة للمسافرين المصاحبين لأولادهم دون سن الخامسة عشرة، وانخفض عدد خطط رحلاتهم من سبع مرات قبل كورونا إلى مرتين بعدها كما بلغت نسبة إلغاء رحلاتهم في فترة التباعد الاجتماعي ثمانية وثمانين بالمائة مما يشير إلى أن هذه الفئة تعد أكثر الفئات حساسية بأوضاع كورونا.

حول موعد استئناف الرحلات المحلية الذي يريدونه، اختار أربعة وثلاثون بالمائة بعد شهر سبتمبر القادم بينما اختار ثلاثة عشر بالمائة منهم منتصف أو أوائل شهر يونيو، كما اختار أربعة عشر بالمائة منهم شهر يوليو بينما اختار عشرة بالمائة منهم شهر أغسطس.

حول أول مقصد يريدون زيارته عند استئناف الرحلات المحلية اختار ثلاثة وأربعون بالمائة منهم جزيرة جيجو الواقعة في أقصى جنوب البلاد بينما اختار ثلاثة وعشرون بالمائة منهم مقاطعة كانغ وون الواقعة في شرق البلاد، عن المرافقين في الرحلات أجاب تسعة وتسعون فاصل ستة بالمائة منهم أي جميعهم تقريبا بأسرهم، وتعد هذه النسبة عالية جدا عند المقارنة مع خمسين بالمائة في عام 2018.