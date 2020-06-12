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(7) 안 하면 안돼?

#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2020-06-14

تعلم الكورية بطريقة درامية

고동만： 야, 그냥 좀 최애라답게 화끈하게 좀 쿨하게 밀어주면 안 돼? 응?

أنت، ألا يمكنك أن تدعميني باندفاع وبشكل رائع بشكل يليق بك؟ ها؟

장예진： 나 원래 안 쿨해. 네가 김탁수한테 맞을 생각만 하면 

ولكنني لست هكذا. كلما أفكر في أن كيم تاك سو من الممكن أن يضربك

막 속이 다 울렁거린다고. 진짜 쫌 안 하면 안돼? 

أشعر بغثيان من شدة القلق. ألا يمكنك ألا تفعل هذا؟

그냥 걔 잊고도 잘 살았잖아. 김탁수랑은 다시 붙지 말라고.

لقد كنت بخير عندما نسيته. أخبرك ألا تعلق معه مرة أخرى.

김주만： 나 하루도 잊은 적이 없는데.

ولكنني لم أنساه ولو ليوم واحد. 


شرح التعبير

التعبير مكون من الآتي.

أولا: الفعل하다  :جاء بأسلوب النفي لذا وُضعت أداة النفي 안  ليصبح 안  하면 

 ثانيا: الأسلوب التصريفي 으면 안 돼?  : يضاف للأفعال للاستفسار عن إمكانية أو عدم إمكانية فعل شيء ما

مثلا

먹다 ←먹으면 안 돼? = ألا يمكنك تناول هذا؟

في تعبير الحلقة تمت إضافة هذا الجزء إلى الفعل ولكن في صيغة نفي

안 하면 안돼? =   ألا يمكنك ألا تفعل هذا؟    


شرح الأمثلة

엄마, 아빠한테 말을 안 하면 안 돼요?

أمي، ألا يمُكِنُكِ ألا تخبري أبي؟

하시는 일이 많이 어려운 것 같아요. 안 하면 안 돼요?

يبدو أن عَمَلَكَ صعبُ جدا. ألا يُمكِنُكَ ألا تفعله؟

이거 안 먹으면 안 돼요? 건강에 안 좋대요.

ألا يمكنك ألا تأكل هذا؟ يقولون إنه غير جيد للصحة.

거기 안 가면 안 돼요? 그냥 같이 있어요.

ألا يمكنك ألا تذهب؟ فقط ابق معي.


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