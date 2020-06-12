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(8) 못 참아

#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2020-06-21

تعلم الكورية بطريقة درامية

장예진： 냉장고에 있는 거 꺼내먹으란 말도 못해?

ألا يمكنك أن تخبرني بأن أفتح الثلاجة وأكل ما بها؟

고동만： 어, 하지 마. 네가 내 눈앞에서 얼쩡대면서 말까지 걸면 

نعم، لا تفعلي. إذا ظهرتي بهذا الشكل أمام عيني وتحدثتي معي

나는 못 참아. 

لا يمكنني التحمل.

그러니까, 다시 사귀어줄 거 아니면 나한테 말 걸지 마.

لذا، إذا لم تكوني تنوين مواعدتي مرة أخرى لا تتحدثي معي.

장예진: 하... 저 새끼는 헤어져도 저렇게 돌직구야...

ما هذا... إنه يتحدث باندفاع مع أننا انفصلنا.


شرح التعبير

التعبير مكون من التالي

أولا الفعل참다 : يتحمل

ثانيا الحرف  못: لا أستطيع

못 참아: لا يمكنني التحمل


شرح الأمثلة

나는 궁금한 걸 못 참아요

لا يمكنني تحمل رغبتي في معرفة شيئ ما 

궁금한 걸 = شيئ أشعر بالفضول حوله

배가 아주 아파 못 참아

بطني يؤلمني بشدة ولا يمكنني التحمل

더 이상 못 참아

لا يمكنني التحمل أكثر من هذا.


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