إعادة للمقابلة مع الرحالة أحمد الشهاوي
2020-06-12
#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2020-06-21
장예진： 냉장고에 있는 거 꺼내먹으란 말도 못해?
ألا يمكنك أن تخبرني بأن أفتح الثلاجة وأكل ما بها؟
고동만： 어, 하지 마. 네가 내 눈앞에서 얼쩡대면서 말까지 걸면
نعم، لا تفعلي. إذا ظهرتي بهذا الشكل أمام عيني وتحدثتي معي
나는 못 참아.
لا يمكنني التحمل.
그러니까, 다시 사귀어줄 거 아니면 나한테 말 걸지 마.
لذا، إذا لم تكوني تنوين مواعدتي مرة أخرى لا تتحدثي معي.
장예진: 하... 저 새끼는 헤어져도 저렇게 돌직구야...
ما هذا... إنه يتحدث باندفاع مع أننا انفصلنا.
شرح التعبير
التعبير مكون من التالي
أولا الفعل참다 : يتحمل
ثانيا الحرف 못: لا أستطيع
못 참아: لا يمكنني التحمل
شرح الأمثلة
나는 궁금한 걸 못 참아요
لا يمكنني تحمل رغبتي في معرفة شيئ ما
궁금한 걸 = شيئ أشعر بالفضول حوله
배가 아주 아파 못 참아
بطني يؤلمني بشدة ولا يمكنني التحمل
더 이상 못 참아
لا يمكنني التحمل أكثر من هذا.
2020-06-12
2020-06-12
2020-06-12
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