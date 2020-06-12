القنصل الكوري في شنغهاي يروج للمنتجات الكورية

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ظهر دبلوماسي كوري في برنامج تلفزيوني كان يُبث على الهواء في موقع الإنترنت التابع لمؤسسة علي بابا الصينية المتخصصة في التجارة الإلكترونية وكانت هذه المؤسسة تبيع خلال البرنامج النودل الكوري "راميون"، من المعروف إن كوريا تشتهر بأنواع كثيرة من هذا النودل تختلف حسب مذاقها ومكوناتها، وأيضا درجة حرارة إعدادها وطريقة طهيها كما أن بعض الأنواع منه تباع في كوب ورقي وتتميز بسهولة الطهي، حيث تحتاج فقط إلى إضافة كمية من الماء الساخن ثم تناولها في أي مكان، للترويج لهذا الأكل الكوري ظهر الدبلوماسي الكوري وهو يرتدي بذلة زرقاء مع رباط أحمر في ذلك البرنامج التلفزيوني، حيث قدم للمشاهدين طريقة طهى النودل المفضل له باللغة الصينية، قد اتضح فيما بعد أنه القنصل الكوري العام في مدينة شنغهاي الصينية كانت مشاركته تهدف إلى الترويج للمنتجات الكورية، وقال إن الأغذية الكورية تتميز بسلامتها بفضل إجراءات الفحص الصارمة بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ مما يساهم في زيادة المناعة والحيوية، بفضل مشاركته، زاد عدد زوار هذا الموقع إلى 2 مليون و910 آلاف شخص. كما تم بيع جميع الكمية المطروحة خلال دقيقة واحدة و12 ثانية، بالإضافة إلى النودل، تم بيع المنتجات الكورية من الجنسينغ الأحمر والفطائر أيضا.

يذكر أن مشاركة هذا القنصل العام في الترويج للمنتجات الكورية ومساعدة الشركات الكورية، ليست المرة الأولى، حيث شارك العام الماضي في برنامج للمنتجات الكورية أذاعته قناة للتسوق المنزلي في شنغهاي، وروّج في ذلك البرنامج لأجهزة التلفزيون والثلاجات والشامبو والأعشاب البحرية وشاي السترون وغيرها من المنتجات الكورية، قد جاءت تلك المشاركة خلال فترة تدهور العلاقات بين كوريا والصين بسبب نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في كوريا ففي ذلك الوقت وجهت الصين احتجاجا شديدا للحكومة الكورية، وتدهورت العلاقات الثنائية، لذلك كان بث برنامج خاص عن المنتجات الكورية في تلك القناة للتسوق المنزلي يعتبر أمرا خاصا وذلك نتيجة لمجهودات القنصل الكوري والبعثة الدبلوماسية الكورية من أجل مساعدة المؤسسات الكورية.