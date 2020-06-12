شيوع بعض المصطلحات الإنجليزية الخاطئة في المجتمع الكوري

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يلاحظ في كوريا ان هناك الكثير من المصطلحات الإنجليزية المستخدمة على نظاق واسع وبين مختلف الفئات لكنها خاطئة، وهناك ايضا الكثير من الكلمات أو المصطلحات أو التعبيرات الإنجليزية غير الصحيحة وغير المستخدمة في البلدان التي تستخدم اللغة الإنجليزية كلغة رسمية، لكنها تُستخدم في كوريا لكن تصحيحها غير سهل بسبب كثرة استخدامها، مؤخرا بدأ الشعب الكوري يستخدم كلمة "untact"، وقد جاءت هذه الكلمة مع انتشار فيروس كورونا 19، بسبب انتشار الفيروس بواسطة الاتصال المباشر فيما بين الناس، يتردد الناس في الاتصال المباشر واللقاء المباشر .

الجدير بالذكر ان هناك رئيس شركة كورية أرسل رسالة بالبريد الإلكتروني إلى نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية، شرح فيها خدمة الشركة من خلال عدم الاتصال المباشر مع العملاء وفي أثناء ذلك، استخدم هذا المصطلح"untact marketing"، بمعنى "التسويق بواسطة عدم الإتصال" لكنه تسلم ردا من شريكه الأمريكي يقول فيها إنه لم يفهم ماذا يقصد واستغرب المدير الكوري من عدم فهم المدير الأمريكي لهذا المصطلح المعروف والمنتشر في المجتمع الكوري، وفيما بعد عرف أن هذه الكلمة هي "كونغليش"، أي "إنجليزية كورية"، يعني أنها غير صالحة، فهي مستخدمة في كوريا فقط يقول الخبراء إن الكلمة الصحيحة هي "non-tact" بمعنى "عدم الاتصال"، أو "contactless"، بمعنى "بلا اتصال" ظهرت هذه الكلمة غير الصحيحة في المجتمع الكوري، في عام 2017 في تقرير حول النزعة الاستهلاكية، حيث جاءت فيه عبارة Technology of ‘untact’، بمعنى "تكنولوجيا "عدم الاتصال"، هناك مصطلح آخر مستخدم في المجتمع الكوري على نطاق واسع، لكنه غير صالح أيضا وهو "SNS". هي اختصار لعبارة"Social Network Services"، أي خدمات الشبكة الإجتماعية. لا يجب استخدام هذا المصطلح، بل "social media". لأن كلمة "SNS" تستخدمها المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات، ايضا كلمة "ICT"وهي اختصار لـ"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، وهي معروفة بالنسبة للشعب الكوري، لكنها غير مستخدمة في الخارج. في عام 2017، انتشرت عبارة "Korea passing" في المجتمع الكوري، واُستخدمت هذه الكلمة في المجال السياسي بشأن الطاقة النووية الكورية الشمالية، عندما كان يتم تجاوز كوريا الجنوبية من المشاركة في هذه القضية، قد استخدمتها وسائل الإعلام والصحف مرارا وتكرارا لكن هذا تعبير خاطئ، والعبارة الصحيحة باللغة الإنجليزية هي "skipping Korea".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي "ترامب" قد صحّحها بنفسه عندما زار كوريا في عام 2017، وقد اُستخدمت مثل هذه الكلمات والمصطلحات الإنجليزية الخاطئة في المجتمع الكورية بشكل كثير بسبب تفضيل الشعب الكوري للغة الإنجليزية وإصراره على استخدام تعبيرات إنجليزية في الحوار، لكن استخدام كلمات خاطئة لديها مشكلة أكبر.