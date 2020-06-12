نشر دليل عن الإجراءات في حالة الإصابة بفيروس كورونا

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يمكننا التعرف علي الخطوات والإجراءات الصحيحة التي يتم اتخاذها في كوريا في حالة الاصابة، قبل كل شيء عند الشعور ببعض الأعراض مثل الحرارة أو السعال أو ألم الحلق، فهذه أعراض تشبه أعراض الإصابة بالفيروس، عند الشعور بهذه الأعراض وكنا في نفس المكان مع شخص لديه إصابة مؤكدة فيجب إجراء فحص في مستشفى قريب من البيت، بعد حوالي بعد 24 ساعة ستأتي نتيجة الفحص أو بعد 6 ساعات اذا حمّلنا تطبيقا في الهاتف الذكي والنتيجة تنقسم إلى نوعين، وهما "سلبي" أي عدم الإصابة بالفيروس، و"إيجابي" يعني التأكد من الإصابة بالفيروس، قد تكون لحظة التعرف على نتيجة الفحص هذ اللحظة الأكثر توترا، اذا كانت النتيجة إيجابية، فسوف تكون الإجراءات كالتالي، ستلقى اتصالا هاتفيا من رقم مجهول ربما من العيادة أو المستشفى، للإخبار عن الإصابة بالفيروس وإذا كانت النتيجة سلبية فسوف تتلقى رسالة بدلا من الاتصال الهاتفي، إذا تلقيت مكالمة هاتفية فسوف تسمع طلبا من قبل المستشفى بعدم الخروج من المنزل ثم تلقى مكالمة هاتفية أخرى من قبل محقق متخصص في علم الأوبئة ليسأل عن وقت بدء ظهور الأعراض، والأماكن التي زرتها، من اللازم أن يكون صريح بشأن الأنشطة التي قمت بها، والأماكن التي زرتها، حيث إذا تبين أن التصريحات كانت خاطئة، فسوف يجري هذا المحقق تحقيقات في سجلات المكالمات الهاتفية، وقائمة استخدام بطاقة الإئتمان، وحتى متابعة الأماكن من خلال كاميرات المراقبة الموجودة في الشوارع، وإذا كذبتِ فقد تتعرض لعقوبات صارمة بعد انتهاء التحقيقات، سوف تُرسَل إلى مستشفى، وربما تصل سيارة خاصة إلى منزلك مع بعض الخبراء لتوصيلك إلى المستشفى، ويجب أن تتجهز لدخول المستشفى.

بعد ذلك تبقى في المستشفى تقريبا في المتوسط، حوالي شهر، وتستطيع أخذ جهاز الكمبيوتر المحمول أوالهاتف الذكي بعد دخول المستشفى، يجب عليك الخضوع لمختلف أنواع الفحوص الطبية تستطيع الخروج من المستشفى بعد أن تؤكد نتائج الفحص الذي يُجري مرتين، عدم الإصابة بالفيروس.