زيادة شعبية رياضية تسلق الجبال بسبب كورونا

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في الماضي كانت هواية "تسلق الجبال" تعتبر من أكثر الهوايات المحبوبة بين الكوريين وخاصة بين كبار السن أو المتقاعدين فقط، لكن هذا الأمر اختلف مؤخرا، الطالب الجامعي الكوري "يو جونغ اون 유정운" توقف مؤقتا عن الدراسة في الفصل الدراسي الأول لهذا العام ويرجع السبب في ذلك إلى تأخير افتتاح الدراسة وإلقاء المحاضرات عبر الإنترنت فقط نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد، لذلك ظل يبحث عن الطرق المناسبة لقضاء وقت فراغه المتوفر، وأصبح يتعود على تسلق الجبال وقال "يو" إنه دعا زملاءه إلى تسلق الجبال معا في نهايات الأسبوع في البداية، ثم تعرف على أن تسلق الجبال ممتع ومفيد للصحة معا ولهذا بدأ في الانضمام إلى مختلف الجماعات المعنية بتسلق الجبال عبر الإنترنت.

في الحقيقة لا تختلف طريقة ممارسة تسلق الجبال بين الأجيال، لكن الملابس قد تختلف بين جيل الشباب وجيل كبار السن بالنسبة للشباب فهم يرتدون قمصانا مريحة وسراويل ضيقة من أجل تسلق الجبال، أما ملابس كبار السن من هواة تسلق الجبال فتمتاز بالألوان الزاهية وتركز على الوظائف بما في ذلك إخراج العرق، تجدر الاشارة إلى أن قيام الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بنشر صور عن تسلقهم للجبال قد لعب دورا في ارتفاع شعبية هذه الهواية بين الشباب الكوريين نتيجة لذلك زاد عدد متسلقي الجبال زيادة كبيرة هذه الأيام فعلى سبيل المثال، في شهر مارس الماضي الذي شهد انخفاضا كبيرا في الأنشطة خارج المباني أو البيوت نتيجة لتفشي كورونا، زار 675 ألفا و900 شخص الحديقة الوطنية في جبل "بوك هان" في سيول بزيادة نسبتها 42% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وليس في جبل "بوك هان" فقط، بل وأيضا ظهرت مثل هذه الزيادة في مختلف الجبال المنتشرة في أنحاء البلاد كما ساهمت في ذلك مختلف المنصات والتطبيقات التي تسمح لأي شخص بتكوين جماعات عبر الإنترنت بسهولة بغض النظر عن الأجيال.

وتجاوز عدد الأعضاء المشتركين في جماعة " بي إيه سي BAC" التي تديرها شركة " بلاك ياك " المتخصصة في إنتاج ملابس الهواء الطلق الى أكثر من 150 ألف شخص خاصة في شهر أبريل الماضي وتضاعف عدد المشتركين الجدد في هذه الجماعة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي وكانت أغلبية المشتركين الجدد عبارة عن شباب في العشرينيات والثلاثينيات.

في هذا السياق قال مسؤول في الشركة إن تسلق الجبال لاقى اهتماما كبيرا هذا العام باعتباره نشاطا بديلا يمكن التمتع به من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد المتسلقين، موضحا أن عدد الشباب الذين يرتادون الجبال من أجل تحسين الصحة والاطمئنان النفسي زاد زيادة مستمرة، يقال أيضا أن ممارسة تسلق الجبال تسهل الالتزام بالتباعد في الحياة اليومية وتتيح فرصة لممارسة الأنشطة البيئية بما فيها جمع القمامة في أثناء التسلق، وهذا هو سبب آخر مهم في ارتفاع شعبية تسلق الجبال بين الشباب هذه الأيام. أن تسلق الجبال له فوائد كثيرة بما فيها الحفاظ على الصحة الطيبة والبيئة النظيفة إلى جانب توطيد العلاقات الاجتماعية أيضا عبر شبكة الإنترنت وخارجها، خاصة أن الجبال تغطي ثلثي الأراضي الكورية وإذا خرج الكوريون من بيوتهم، يمكنهم الوصول إلى الجبال بسهولة أينما كانوا لهذا فإن هواية تسلق الجبال تعتبر من أقل الهوايات تكلفة في كوريا.