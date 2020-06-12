استخدام المطابخ التشاركية في القيام بـأعمال خيرية

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رغم أن الاقتصاد التشاركي يواجه أزمة، إلا أن بعض أنواعه تتمتع بازدهار كبير هذه الأيام يمكن القول إن مفهوم الاقتصاد التشاركي قد دخل إلى الحياة اليومية اعتمادا على فوائده المتمثلة في زيادة استخدام الموارد غير المستعملة، مثل السيارات وأماكن السكن، وتقليل الاستهلاك غير الضروري لكن مع ظهور مصطلح "عن بعد" بعد تفشي جائحة كورونا، زادت المشاعر الرافضة للاشتراك في استخدام الأماكن أو الموارد مع الغرباء.

رغم ذلك فإن انتشار ظاهرة "عن بعد" وازدهار سوق توصيل الأطعمة وتعميم الوجبات الفردية بسبب زيادة الأسر المكونة من شخص واحد ساهمت كثيرا في زيادة الطلبيات على المطابخ التشاركية فالسيدة تشيه هيون جين 최현진 البالغة من العمر أربعين عاما كانت تسعى إلى فتح مطعم منذ 6 أشهر لكنها تركت مؤخرا عملية البحث عن مكان مناسب للمطعم لأنها قررت العمل في مجال طهي الأطعمة الخاصة للتوصيل بالتعاون مع إحدى الشركات المقدِّمة لخدمة المطابخ التشاركية.

الجدير بالذكر أن شركات المطابخ التشاركية تسمح لعدد من أصحاب المشروعات باستخدام المطابخ بشكل مشترك حتى تساعدهم على توفير تكاليف مشروعاتهم الأولى بما فيها استئجار وتزيين الأماكن وشراء مختلف الأدوات والمواد لهذا فإن قطاع المطابخ التشاركية يعد من أكثر القطاعات التي تحظى باهتمام أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يستهدفون سوق الأطعمة الخاصة للتوصيل التي نمت نموا سريعا هذه الأيام بسبب جائحة كورونا، ولكن لا يُستخدم مفهوم المطابخ التشاركية لأغراض ربحية فقط، حيث أصبح بديلا للأسر المكونة من شخص واحد والتي ترغب في رفع جودة الوجبات وتعزيز العلاقات الاجتماعية معا من خلال إعداد الوجبات بشكل مشترك فإعداد وجبات الشخص بمفرده يتطلب كثيرا من التكاليف والوقت لذلك تدير جماعة "قرية أشجار الزنكة" في مدينة سونغ نام" بمقاطعة كيونغ كي مطبخا تشاركيا غير ربحي بعنوان "تقاسم الموائد" عبر الإنترنت في شهر يونيو الحالي حيث تقدم مُحاضِرة متخصصة في الطهي طرق طبخ مختلف أنواع الأطعمة عبر الإنترنت.

وبعد أن يصنع سكان القرية من المشاركين في البرنامج هذه الأطعمة، يتم جمع أطعمتهم وتوزيعها على الفقراء أو المسنين المقيمين بمفردهم وغيرهم من الطبقة الضعيفة اجتماعيا، وكان أعضاء هذه الجماعة يلتقون ببعضهم البعض خارج شبكة الإنترنت من أجل تقاسم المطبخ وطهي الأطعمة معا حتى قبل تفشي جائحة كورونا إلا أنهم يضطرون الآن إلى تنظيم اللقاءات عبر الإنترنت فقط من أجل الاستمرار في القيام بالأعمال الخيرية.