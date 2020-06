تشا هي وون اول اديبة كورية تصدر رواية من دار بنغوين اند راندوم

ⓒ Getty Images Bank

على موقع "غود ريدز دوت كوم Goodreads.com" الدولي المتخصص في التعلقيات على الكتب والذي يبلغ عدد المشتركين فيه حوالي تسعين مليون شخص، تم إلقاء الضوء بشكل خاص هذه الأيام على أول رواية أصدرتها أديبة كورية في شهر أبريل الماضي عنوان الرواية هو "لو كان عندي وجهك 'If I Had Your Face'"، بعد أن صدرت هذه الرواية في آن واحد عن كل من دار " بنغوين آند راندوم Penguin and Random" الأمريكية ودار "فايكينغ" البريطانية للكتب وبلغ متوسط درجات الرواية 3,83 نقطة من إجمالي 5 نقاط بمشاركة 2630 شخصا حتى الآن، كما علق حوالي 600 قارئ تعليقات جيدة وإيجابية عليها وأيضا قدم عدد من وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية بما فيها غارديان، وواشنطن بوست، وسي ان ان، وبوغ يوكي هذه الرواية التي كتبتها "تشا هي وون차희원" الأديبة الكورية المقيمة حاليا في مدينة نيويورك الأمريكية.

يذكر أن الرواية تتناول كوريا الحديثة ذات الخصائص المتميزة والمستقبلية في هذا السياق قالت الأديبة إنها أرادت وصف كوريا الحالية، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك الكثير من أولئك الذين يتذكرون الحرب الكورية إذا تبادرت كلمة "كوريا" إلى أذهانهم حاولت الأديبة تقديم الجوانب السلبية للمجتمع الكوري الحديث بدلا من الجوانب الإيجابية، كانت الأديبة تشا هي وون تدرس في كوريا حينا وفي الخارج حينا آخر مما ساعدها كثيرا على تفهم الاختلاف الثقافي، وعوّدها أيضا على متابعة المحيطين بها بعد أن تخرجت من كلية "دارتماوث Dartmouth" الأمريكية، ظلت تعيش في أمريكا وهونغ كونغ وسيول، بعد أن التحقت بمرحلة الماجستير في جامعة كولومبيا، قررت أن تصبح روائية نتيجة لتشجيع من أستاذها المشرف عليها الذي أشاد بمقالاتها بعد ذلك عملت كمحررة في مجال السفر والثقافة في قناة سي ان ان كما عملت كرئيسة تحرير في مجلة اقتصادية يصدرها معهد سامسونغ للاقتصاد في كوريا بالإضافة إلى ذلك كانت تدرس أو تدرّس في عدد من الجامعات الكورية. من المتوقع أن يتم استخدام روايتها "لو كان عندي وجهك" لإنتاج مسلسل درامي في موقع دولي للتدفق في المستقبل القريب مما سيزيد شهرة هذه الرواية .