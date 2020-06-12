خبراء يؤكدون انخفاض خطرالإصابة بفيروس كورونا داخل الماء

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مواكبةٌ لموسم الصيف تم افتتاح شاطئ هايونداي في بوسان جزئيًا في بداية هذا الشهر، حيث كان قد تم مؤخرا افتتاح شاطئ "مانريبو" في "تيه آن"، وهو الشاطئ التمثيلي للساحل الغربي، ومن المقرر أن يتم افتتاح معظم الشواطئ في البلاد خلال شهر يوليوالقادم، نظرًا لأن فيروس كورونا-19 لا يزال ينتشر في المناطق الحضرية بما فيها سيول، ولا يزال من الضروري الحفاظ على مسافة بين الأشخاص للمساعدة على منع انتشار فيروس كورونا في الحياة اليومية، لذلك يتساءل الناس عما إذا كان من الممكن السباحة في الشواطئ أو حمامات السباحة العامة، وهل ستنتقل جائحة فيروس كورونا عبر الماء.

عندما يدخل شخص مصاب بالفيروس إلى المسبح أو البحر، يمكن أن ينتشر الفيروس من خلال اللعاب ومع ذلك، يقول الخبراء إنه عندما يتم مزج لعاب الشخص المصاب بالفيروس بالماء، تنخفض الكثافة بشكل كبير، مما يقلل أيضا بشكل كبير من المخاطر وعلى وجه الخصوص أحواض السباحة التي تُطهِّر المياه بالكلور لديها احتمال ضئيل للغاية للإصابة بالفيروسات عبر الماء.

كما أن خطر الإصابة بالفيروسات أعلى خارج الماء بعبارة أخرى، من المحتمل جدًا أن يحدث ذلك من خلال الشواطئ المزدحمة أو مرافق الاستحمام ويُقال إن الإصابة بالفيروسات تحدث من خلال الرذاذ وليس من خلال الماء، لأنها مكشوفة في البيئة حيث لا يستطيع الناس ارتداء كمامة أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة مثل الشواطئ بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون البعوض أيضًا حاملًا للأمراض الفيروسية أي أنه إذا عضت بعوضة شخصًا مصابًا بفيروس كورونا، فإن الفيروس يلوث البعوضة، وبالتالي يمكن أن تنقل الفيروس للآخرين لكن لكي يحدث ذلك، يجب أن يبقى الفيروس على قيد الحياة في جسم البعوضة، وهو أمر نادر ومن الأمثلة النموذجية على ذلك "فيروس زيكا" الذي اجتاح أمريكا الجنوبية، و "حمى الضنك" و"الملاريا"، التي أصبحت أمراضًا متوطنة في جنوب شرق آسيا، لحسن الحظ لم يحدث حتى الآن أن انتقل فيروس كورونا عبر البعوض.

في هذا السياق يقول خبراء الأمراض المعدية في كوريا الجنوبية إن فيروس كورونا المستجد ينتشر عبر الجهاز التنفسي ولا ينشط في الدم. ولذلك ليس هناك احتمال كبير للإصابة بفيروس كورونا من خلال البعوض لكن رغم كل ذلك، ينبغي علينا الابتعاد عن الاختلاط مع الآخرين عند زيارة الشواطئ أو حمامات السباحة، والالتزام بإجراءات التباعد الجسدي لمنع انتشار فيروس كورونا والوقاية من إصابته، هناك احتمال أن يخرج فيروس متغير يمكن أن يعيش في جسم البعوض، ولذلك من المستحسن أيضا توخي الحذر من لدغة البعوض بقدر الإمكان.