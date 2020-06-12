عدد من الشركات العالمية تقرر مواصلة العمل من المنزل بعد انتهاء كورونا

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على وقع زيادة انتشار فيروس كورونا كانت شركة "تويتر" تسمح بالعمل من المنازل لجميع الموظفين منذ أوائل مارس، كما دعمت تكلفة شراء البضائع، وتكلفة استخدام الإنترنت، وتكلفة رعاية الأطفال، مع ذلك أرسل جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر بريدا إلكترونيا إلى الموظفين في شهر مايو الماضي يخبرهم فيه بأنه سيسمح لهم بالعمل من المنازل بشكل دائم حتى بعد انتهاء وباء كورونا، فيما عدا بعض الوظائف التي تتطلب وجودا فعليا، مثل صيانة الأجهزة والمعدات، اقترح الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ أيضًا سياسة مشابهة لتويتر، حيث كشف عن رغبته في تغيير طريقة تشغيل الشركة إلى طريقة العمل من المنازل على مدى السنوات العشر القادمة، قال زوكربيرغ "أعتقد أن حوالي نصف عدد موظفي فيسبوك سيعملون من المنازل في غضون 10 سنوات"، في كوريا أيضا تتغير ثقافة التنقل بسبب تفشي فيروس كورونا-19. فلمنع انتشار الفيروس، أدخلت الكثير من الشركات نظام العمل من المنازل مؤقتًا بالإضافة إلى ذلك، استخدمت بعض الشركات الكبرى فترة العمل من المنازل كفرصة لتغيير ثقافة الشركة، في هذا الإطار، تسعى مجموعة SK ومجموعة lotte، وكذلك الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم، والمؤسسات الصغيرة، إلى تغيير بيئة العمل. وتعتبر شركة "اس كي تليكوم" الأكثر نشاطا من بينها في الابتكار في بيئة العمل فعلى سبيل المثال، بدلاً من الذهاب إلى المكتب الرئيسي الواقع في منطقة أولجيرو في سيول، يمكن للموظفين الذهاب إلى أحد المكاتب التي تقع على بعد 10 دقائق من منازلهم، والعمل باستخدام جهاز كمبيوتر خاص بالعمل من ناحية أخرى أدخلت SK Innovation "نظام حضور لمدة أسبوع واحد" في مايو الماضي، حيث يعمل الموظفون في المكتب لمدة أسبوع واحد في الشهر، ويعملون في المنزل الثلاثة أسابيع أخرى.

بالنسبة لمجموعة Lotte، من المتوقع أن يقوم الموظفون بالعمل من المنزل مرة واحدة في الأسبوع اعتبارًا من يونيو وهكذا لم يعد الانتقال إلى نظام العمل الذكي خيارًا، بل صار ضرورة فعلية حاليا. حيث من المتوقع أن يحقق نظام العمل الذكي لهذه الشركات التوازن بين العمل والحياة في المستقبل وأن يكون له تأثير إيجابي على كفاءة العمل وتحسين الأداء أيضا.