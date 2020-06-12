هيئة الغابات تُطلق مشروع طريق الغابة لتطوير منطقة ديه كوال ليونغ

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من المقرر أن يتم تطوير طريق لغابة أشجار يبلغ طوله مائة وثلاثة كيلومترات في منطقة "ديه كوال ليونغ" الواقعة شرق البلاد إلتي تعتبر من أهم المعالم الطبيعية والسياحية في البلاد، سيتم إيجاد نموذج جديد لخلق دخل في المنطقة من خلال تدريب وتأهيل سكان المنطقة ليكونوا مرشدين متخصصين في طرق الغابة من جهة، واختيار وتنمية بعض القرى المركزية في طرق الغابة الرئيسية من جهة أخرى، جاء ذلك في خطة إنشاء وإدارة طرق الغابة في ديه كوال ليونغ التي أعلنت عنها هيئة غابات الأشجار في المناطق الشرقية.

يُشار إلى أن طرق الغابة في تلك المنطقة متميزة بارتفاع القيمة البيئية والتاريخية والثقافية إلا أنها لا تسمح للناس العاديين بالوصول إليها بسهولة، كما أنها لم تحظَ بشهرة لائقة رغم مواردها الطبيعية الممتازة من الأشجار بالمقارنة مع طرق الغابات الأخرى في جزيرة جيجو أو في جبل "جيري" لهذا قررت الهيئة إعادة تنسيق طرق الغابات في المنطقة بشكل كبير لتكون مناسبة لظروف المستخدمين من أجل تطويرها إلى أهم العلامات الممثلة لمقاطعة كانغ وون، في هذا الإطار تخطط الهيئة لاختيار أربعة طرق من الأشجار في المنطقة حيث تسمح للزوار بمعايشة طبيعة وثقافة المنطقة وتستهدف اختيارها كطريق وطني لغابة الأشجار حتى عام ألفين وثلاثة وعشرين.

الجدير بالذكر أن الهيئة قامت مؤخرا بتطوير عدد من البرامج السياحية التي تعكس ميول المستخدمين الذين زاروا المنطقة خلال السنة الأخيرة بما في ذلك برنامج يومي وبرنامج لليومين وغيرهما كما تنوي تدريب وتأهيل سكان المنطقة كمرشدين في طرق غابة الأشجار واختيار بعض القرى في المنطقة كقرى مركزية من أجل إيجاد الدخول في المنطقة. في هذا الاطار قال "لي سانغ إيك " رئيس الهيئة إنه سيعمل على توفير خدمات الاستراحة في غابات الاشجار عالية المستوى حتى يستخدم المواطنون طرق الغابات في البني التحتية الجيدة والظروف المريحة.