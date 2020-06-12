مركز سيجونغ الثقافي يقدم عروضا مسرحية للمواطنين





من المتوقع أن يقدم مركز سيجونغ الثقافي وسط العاصمة سيول مختلف أنواع العروض والمعارض خلال هذا الموسم الصيفي من أجل تسلية المواطنين المرهقين بسبب تداعيات حائجة كورونا تحت شعار "إعادة الشعور بسيجونغ". يذكر أن المسرح الكبير التابع للمركز يشهد الآن تقديم المسرحية الموسيقية "موزارت" احتفالا بمرور عشرة أعوام على أول عرض لها في البلاد، هذه المسرحية تعتبر من الأعمال البارزة التي ابتدعها الكاتب المسرحي الكبير "ميخائيل كونتشي" والموسيقار المشهور "سيلفستر روباي". عرضت المسرحية لأول مرة في فيينا عاصمة النسما في عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين، وبعدها تم تقديم ألفين ومائتي عرض منها في تسع دول بما فيها ألمانيا والمجر وكوريا ليبلغ إجمالي عدد مشاهديها حوالي مليونين وأربعين ألف شخص، خلال الفترة من الخامس عشر وحتى التاسع عشر من شهر يوليو القادم سيتم تنظيم المسلسل الاختباري "المعاصر إس S’" في مسرح سيجونغ بالمركز وستقدم الراقصة الحديثة "كيم سول جين" التي تعمل بنشاط عابرة لمختلف المجالات بما فيها المسرح الموسيقي والسينما والدراما، هذه المونودراما الجسدية.

بدءا من الثامن من شهر أغسطس القادم سيتم في نفس المسرح تقديم مسرحية الروك الموسيقية "مودو بالاد " التي تصور حبا خطيرا بين رجلين وامرأة واحدة.

تجدر الإشارة إلى أن المسرحية كانت قد عرضت لأول مرة في عام ألفين وثلاثة عشر ولاقت رواجا كبيرا بين محبي المسرحيات الموسيقية، أيضا ستقدم الفرق الفنية التابعة لبلدية سيول عددا من عروض الموسيقى الكلاسيكية لخدمة الأسر حيث ستقدم فرقة أوركسترا الشباب التابعة للبلدية برنامج "الموسيقى الكلاسيكية لموسم الصيف" الذي ظلت تبيع جميع تذاكره سنويا، كما ستقدم فرقة الكوروس التابعة للبلدية "العرض الممتع والمثير" لإظهار مختلف محاولات موسيقى الكوروس.

أما فرقة الأوبرا التابعة للبلدية فسوف تقدم العمل الأوبرالي الممتع"حلاق إشبيلية". وأشار"كيم سونغ كيو" مدير المركز إلى أن طول حائجة كورونا يؤدي إلى إرهاق المواطنين، وأعرب عن أمنياته بأن تساعدهم مختلف العروض والمعارض التي يعدها المركز في قضاء موسم الصيف بشكل حيوي ومنعش.