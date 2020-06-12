المعهد الكوري يقيم منتدي دوليا عن مستقبل التعليم بعد الكورونا

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صرح المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا بأنه سيقيم منتدى دوليا عبر الإنترنت تحت شعار "توقعات حول مستقبل التعليم في ظل بروز المجتمع عن بعد في عصر ما بعد كورونا"، يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر وسوف يشارك في هذا المنتدى خمسة عشر خبيرا في التعليم يعملون في المنظمات الدولية ومراكز التفكير والشركات الدولية الكبيرة من أجل مناقشة ابتكارات التعليم الجامعي في عصر ما بعد كورونا والتعليم الشامل وغيرهما.

يذكر أن معهد الاستراتيجيات الدولية التابع للمعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا دعا إلى المنتدى "جيف مازيون كالدا " المدير التنفيذي لشركة "كوسيرا" التي تحظى بشهرة كبيرة باعتبارها من الجيل الأول في مجال المحاضرات المفتوحة عبر الإنترنت، وتحت عنوان "التحول الرقمي للتعليم العالي وجائحة كورونا وما بعدها"، من المتوقع أن يتحدث "كالدا" عن الوضع الحالي للمحاضرات الجامعية عبر الإنترنت ويقترح بعض الوسائل لتعزيز الإصلاحات الرقمية المستمرة في التعليم العالي.

كما سيلقي وزير العلوم والتكنولوجيا وتقنية المعلومات والاتصالات الكوري "تشيه كي يونغ최기영" ورئيس جامعة سنغافوره الوطنية "تان اينغ تشين " كلمتين للتهنئة يتحدثان فيهما عن طريقة المقاربة الجديدة حول الإصلاحات التعليمية في المجتمع عن بعد والمشاكل الحالية في التعليم عبر الإنترنت، في الجلسة الأولى من المتندى سيلقي محاضرة مؤسس مدرسة مينيرفا والمدير التنفيذي " فين نيلسون " وفي الجلسة الثانية سيتم إلقاء الضوء على الجهود الرامية إلى سد الفجوة الرقمية الاجتماعية والاقتصادية في عصر ما بعد كورونا كما سيشارك "كانغ سانغ اوك" مدير إدارة سياسة الكوادر المستقبلية في الوزارة الكورية كمحاضر في المنتدى من أجل تناول مختلف المشاكل التي برزت بعد افتتاح المدارس عبر الإنترنت بما في ذلك انخفاض جودة التدريس والفجوة الرقمية، تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى سيقام تحت رعاية مشتركة بين المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا والمركز الكوري للثورة الصناعية الرابعة، وسوف يتم بثه على الهواء عبر قناة المعهد على يوتيوب مع تقديم خدمة الترجمة الفورية ويمكن لأي شخص الحضور إلى المنتدى بالمجان من خلال الاتصال بالقناة.