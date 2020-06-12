كوريا تحتل المركز الرابع عالميا في صادرات مستحضرات التجميل

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صناعة مستحضرات التجميل الكورية تتمتع بقوة تنافسية متميزة وهي تحتل المركز الرابع على مستوى العالم من حيث حجم الصادرات رغم أن تداعيات جائحة كورونا تضرب الصادرات المحلية الأخرى، وقال "بارك جونغ ديه박종대"المحلل في شركة هانا للاستثمارات المالية إن الخصائص الابتكارية لمستحضرات التجميل الكورية تدهش أوربا وتبهر الصين وأضاف أن الشركات الأوربية كانت تعتمد على الكريمات أو الايسينسات عالية الأسعار فقط ولكن الشركات الكورية طرحت مختلف أنواع مستحضرات التجميل الجديدة بما فيها السيروم وأقنعة الترطيب وبي بي كريم والكريم المانع لأشعة الشمس على شكل عصا وحتى أساس الوسادة لتدهش العالم بهذه الابتكارات.

كما أكد على تميز قدرة الشركات الكورية على تسويق المنتجات الابتكارية، بالفعل صرحت وزارة سلامة الغداء والدواء الكورية بأن الفائض التجاري في مجال مستحضرات التجميل بلغ ستة تريليونات ومائة وخمسين مليار وون في العام الماضي بزيادة اثني عشر بالمائة بالمقارنة مع العام السابق وجاء أول فائض تجاري في هذا المجال في عام ألفين واثني عشر واستمر للعام الثامن على التوالي في عام ألفين وخمسة عشر تجاوز الفائض التجاري في مستحضرات التجميل حاجز مليار وون ثم تجاوز خمسة مليارات وون في عام ألفين وثمانية عشر.

بلغت قيمة الصادرات الكورية من مستحضرات التجميل ستة مليارات وخمسمائة وأربعة وعشرين مليون دولار في عام الفين وتسعة عشر بزيادة أربعة بالمائة مقارنة مع العام السابق وبلغ متوسط نسب نمو صادراتها خلال ست سنوات ستة وعشرين بالمائة وبهذا احتلت كوريا المركز الرابع من حيث قيمة الصادرات بعد فرنسا وأمريكا وألمانيا، وكانت فرنسا التي حلت في المركز الأول قد بلغت قيمة صادراتها سبعة عشر مليارا ومائة وخمسة وعشرين مليون دولار أما كوريا فقد تغلبت على اليابان في عام ألفين وسبعة عشر لتحتل المركز الرابع، وظلت تحافظ على هذا المركز للعام الثالث على التوالي. رغم تداعيات حائجة كورونا تتمتع الصادرات الكورية من مستحضرات التجميل بالثبات، وطبقا لوزارة الصناعة التجارة والطاقة الكورية، بلغ حجم تلك الصادرات سبعمائة وأربعة وستين مليون دولار في شهر مارس الماضي بزيادة تسعة وعشرين بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

تعد الصين أكبر سوق أجنبية تستورد مستحضرات التجميل الكورية حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ستين مليونا ومائة وخمسين ألف دولار في العام الماضي، وتلتها هونغ كونغ وأمريكا واليابان، من ناحية أخرى كانت أكثر الدول التي صدرت مستحضرات تجميل إلى كوريا هي فرنسا وبعدها جاءت أمريكا واليابان وتايلاند وألمانيا بالترتيب.