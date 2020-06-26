مهرجان الثقافة الكورية عبر الإنترنت في العراق

مصدر الصور : ملتقى المحبة العراقي الكوري

أقام فريق ملتقى المحبة العراقي الكوري مهرجان الثقافة الكورية في كل سنة بالتعاون مع السفارة الكورية في العراق فعاليات متنوعه تجذب جميع محبي الثقافة الكورية.

ولكن للظرف الاستثنائي الذي يعيشه العراق حاليا بسبب جائحة كورونا فقد تم تحويل الفعاليات هذا العام الى مسابقات عن الثقافة الكورية اونالين وتقام على صفحات ملتقى المحبة العراقي الكوري الرسمية في إنستغرام وفيسبوك.

والمسابقات هي: مسابقة رسم الفلكلور والموروث الكوري، ومسابقة الكي بوب، ومسابقة الطبخ الكوري، وسوف يتم اختيار فائز واحد في كل مسابقة مع تقديم هدايا للفائزين مقدمة من السفارة الكورية في بغداد.

والمسابقة الأولى هي مسابقة تختص بالرسم والمهتمين به ومن كل المستويات. ومفهوم المسابقة مقتبس من الفلكلور والموروث الكوري الشعبي. والمسابقة الثانية هي مسابقة الكي بوب وتتضمن مسابقة الرقص ومسابقة الغناء لأحد اغاني الكيبوب وهي من أكثر المسابقات شعبية لدى محبي الثقافة الكورية في العراق.

أما مسابقة الطعام الكوري أون لاين فتستهدف مشاركة وإحياء ثقافة الطعام الكوري في المنازل العراقية ليخوض المشاركين بعض التجارب بصنع الأكل الكوري بمكونات محلية وتذوقهم هذا الطعام مع عائلتهم.





مصدر الصور : ملتقى المحبة العراقي الكوري