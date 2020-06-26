سامسونغ للهندسة تسجل 20 مليون ساعة عمل لكل عامل دون حوادث في البحرين

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نجحت شركة سام سونغ للهندسة في عدم تسجيل أي حوادث في موقع إنشاءات في البحرين مما أثبتت قدراتها الممتازة على إدارة السلامة.

وصرحت شركة نفط البحرين مؤخرا بأن موقع الإنشاءات لم يشهد أي حوادث لمدة ستة وعشرين شهرا منذ بداية عام 2018 ليسجل 20 مليون ساعة عمل لكل عامل بدون وقوع حوادث.

ويذكر أن ساعات العمل لكل عامل يتم احتسابها من خلال ضرب عدد القوى العاملة المستخدمة في عدد ساعات العمل في الموقع. ويمكن إحراز عشرين مليون ساعة عمل لكل عامل عندما يعمل ألف عامل لمدة عشر ساعات يوميا ولا يتعرضون لأي حادث لمدة ست سنوات وخمسة أشهر.

لؤلؤة: وقد فازت شركة سام سونغ بعقد المشروع من خلال ائتلاف مع شركتي "تيكنيب" و"تيكنكاس ريونيداس" في شهر ديسمبر من عام 2017.