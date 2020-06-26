المهندسة ألفت العزاوي: زيارة الكي بي إس كانت ضمن قائمة أمنياتي

عبر الهاتف بين سيول وبغداد، تحدثت المهندسة المدنية/ ألفت العزاوي التي تعمل في مشروع مدينة بسماية الجديدة، الذي تنفذه شركة "هان هوا" الكورية في العراق، وقالت إن مفهوم الهندسة الذكورية في العالم العربي قد انتهى، حيث يوجد العديد من المهندسات إلى جانب المهندسين في مواقع العمل، خاصة في العراق، مثلما يحدث في مشروع بسماية.

وأضافت في مقابلة هاتفية مع القسم العربي بالكي بي إس، أن هذا المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية العراقية، ويضم أكثر من 100 ألف وحدة، ليحل مشاكل الإسكان لما يقرب من 600 ألف نسمة، وقد تم حتى الآن استكمال 20 ألف وحدة سكنية منها. وقالت إن أسلوب البناء العمودي في مدينة بسماية طُرح لأول مرة في العراق، وهو أسلوب يمكن تعميمه في مدن أخرى في العالم العربي، خاصة التي تعاني من كثافة سكانية عالية.

وأضافت المهندسة العراقية ألفت إنها شاركت في هذا المشروع بسبب حبها للثقافة الكورية، وكان أكثر الصعوبات في العمل بين العراقيين والكوريين هي صعوبة اللغة. وحول زيارتها للكي بي إس خلال رحلتها لكوريا في العام الماضي ضمن مجموعة محبي الموجة الكورية في العراق، تقول المهندسة ألفت إنها تعتبر نفسها محظوظة لأن زيارة الكي بي إس كان ضمن قائمة أمنياتها التي ظلت تحلم بتحقيقها، والتي تشمل أيضا استكمال دراستها في كوريا في المستقبل.

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