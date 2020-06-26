ألبوم بي تي إس الياباني الجديد يتصدر قائمة آيتيونز العالمية

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تصدرت الأغنية الرئيسية للألبوم الياباني الجديد لفرقة "بي تي إس" بعنوان "ستاي غولد" قائمة "آيتويز" في 82 دولة ومنطقة في العالم، بما فيها الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

ومن المقرر أن يتم إصدار ألبوم الفرقة الجديد يوم الخامس عشر من شهر يوليو المقبل.

وكان من المفترض أن يتم استخدام أغنية "ستاي غولد" للفرقة كأغنية مصاحبة لمسلسل تلفزيوني ياباني كان مقررا بثه في شهر أبريل الماضي ولكن تم تأجيله إلى أجل غير مسمى بسبب جائحة كورونا.