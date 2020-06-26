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بلاك بينك تقدم أداء في برنامج تلفزيوني أمريكي

#أخبار الساحة الفنية l 2020-06-26

من أغانى القمة


سوف تعود فرقة "بلاك بينك" إلى الساحة الغنائية من خلال أداء خاص ستقدمه في برنامج "ذا تونايت شيو" لقناة "إن بي سي" الأمريكية.

وستقوم الفرقة بأداء أغنيتها الجديدة "كيف تحب ذلك" لأول مرة في البرنامج التلفزيوني الأمريكي غدا السبت.

وكانت الفرقة قد قدمت أداء مماثلا في بعض البرامج التلفزيونية الأمريكية، منها "لايت شيو مع جيمس كوردون".

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