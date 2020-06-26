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المطربة سولجي قائدة فرقة إي إكس آي دي تعود كمطربة منفردة

#أخبار الساحة الفنية l 2020-06-26

من أغانى القمة

ⓒ YONHAP News

من المقرر أن تعود المطربة "سولجي" قائدة فرقة "إي إكس آي دي" إلى الساحة الغنايئة كمطربة منفردة بإصدر ألبومها المنفرد بعنوان" لأنه يحدث أن تمطر اليوم" يوم التاسع من يوليو.

وكانت المطربة قد كشفت عن ألبومها المنفرد الأول بعنوان "مثل ذلك الشعور الأول" عام 2018.

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