المطربة سولجي قائدة فرقة إي إكس آي دي تعود كمطربة منفردة

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من المقرر أن تعود المطربة "سولجي" قائدة فرقة "إي إكس آي دي" إلى الساحة الغنايئة كمطربة منفردة بإصدر ألبومها المنفرد بعنوان" لأنه يحدث أن تمطر اليوم" يوم التاسع من يوليو.

وكانت المطربة قد كشفت عن ألبومها المنفرد الأول بعنوان "مثل ذلك الشعور الأول" عام 2018.