إطلاق فرقة نسائية جديدة كورية يابانية مشتركة





تم اختيار 9 عضوات لفرقة نسائية جديدة سيتم إطلاقها ضمن مشروع مشترك بين شركة "جي واي بي" الترفيهية وشركة "سوني" الموسيقية اليابانية.

وتمت تسمية هذه الفرقة من خلال الدمج بين كلمة "نيزي"، أي "قوس قزح" باللغة اليابانية، و"يو"، أي "أنت"، لتكون اسم الفرقة "نيزيو".

وقد تم اختيار هؤلاء العضوات اليابانية التسع من خلال برنامج مسابقة غنائية، وقامت شركة "جي واي بي" الترفيهية الكورية بتدريب المتسابقات في كوريا.

وستصدرالفرقة الجديدة ألبومها المصغر الأول بعنوان "أجعلك سعيدا" في اليابان يوم الثلاثين من يونيو الجاري.