لي جون وتشونغ سو مين يؤكدان انفصالهما

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2020-06-26
#أخبار الساحة الفنية l 2020-06-29
انفصل المطرب والممثل "لي جون" والممثلة "تشونغ سو مين" بعد علاقة دامت عامين ونصف.
ويرجع السبب في انفصالهما إلى أنهما كانا يملكان جدوال أعمال مزدحمة، وهو ما جعلهما يبتعدان عن بعضهما البعض مع مرور الوقت. ولقد قررا في النهاية الانفصال والتركيز على عمليهما فقط.
وقد أكدت الشركتان الراعيتيان للنجمين صحة الأخبار التي تدور حول انفصالهما، وقالتا إن "لي" و"تشونغ" سيبقيان كصديقين يدعمان بعضهما البعض.
وكانت علاقتهما قد تم الكشف عنها أول مرة في شهر يناير من عام 2018.
2020-06-26
2020-06-26
2020-06-26
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