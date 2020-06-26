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الوحدة الفرعية المكونة من عضوتي فرقة ريد فيلفت تصدر ألبومها المصغر الأول

#أخبار الساحة الفنية l 2020-06-29

من أغانى القمة


من المقرر أن تقوم الوحدة الفرعية المكونة من عضوتي فرقة "ريد فيلفت" النسانية "آيرين" و"سولكي" بإصدار ألبومها المصغر الأول "مونستر" يوم السادس من شهر يوليو القادم.

ويضم الألبوم الجديد للوحدة الفرعية 6 أعاني منها الأغنية الرئيسية "مونستر" .

وقد تم الكشف عن البوستر الخاص بجدول العد التنازلي لإصدار الألبوم المصغر الأول، في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على الإنترنت يوم السادس والعشرين من يونيو.

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