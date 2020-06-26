الوحدة الفرعية المكونة من عضوتي فرقة ريد فيلفت تصدر ألبومها المصغر الأول

المهندسة ألفت العزاوي: زيارة الكي بي إس كانت ضمن قائمة أمنياتي
2020-06-26
#أخبار الساحة الفنية l 2020-06-29
من المقرر أن تقوم الوحدة الفرعية المكونة من عضوتي فرقة "ريد فيلفت" النسانية "آيرين" و"سولكي" بإصدار ألبومها المصغر الأول "مونستر" يوم السادس من شهر يوليو القادم.
ويضم الألبوم الجديد للوحدة الفرعية 6 أعاني منها الأغنية الرئيسية "مونستر" .
وقد تم الكشف عن البوستر الخاص بجدول العد التنازلي لإصدار الألبوم المصغر الأول، في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على الإنترنت يوم السادس والعشرين من يونيو.
2020-06-26
2020-06-26
2020-06-26
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