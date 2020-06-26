ⓒ Healcerion

سنتعرف على شركة "هِيل سِريون Healcerion" التي طورت أول جهاز تشخيص نقال بالموجات فوق الصوتية على مستوى العالم.





مديرها التنفيذي "ريو جونغ وان":

شركة "هِيل سِريون 힐세리온" تنتج معدات طبية وقد طورنا جهازا نقالا للتشخيص بالموجات فوق الصوتية. لقد عملتُ كطبيب في مستشفى محلي قبل أن أقوم بإنشاء شركة "هِيل سِريون" في عام 2012. وبعد ذلك بعامين، أطلقت الشركة أول جهاز محمول يعمل بالموجات فوق الصوتية في العالم ويمكن توصيله بالهواتف الذكية. في أثناء العمل كطبيب في غرفة الطوارئ في المستشفى لأكثر من عامين، رأيت النساء في الشهر الأخير من الحمل يندفعن إلى غرفة الطوارئ. في حالة وجود مشاكل خطيرة، يجب نقلهن إلى المستشفيات الكبيرة لإجراء جراحات أو تلقي علاجات أخرى. في سيارة الإسعاف، يمكن مراقبة النساء الحوامل، لكن لا يمكن معرفة وضع الأجنة في بطونهن. لذلك فكرت في عمل جهاز محمول للمسح بالموجات فوق الصوتية، للتحقق من حالة الأجنة حتى في سيارات الإسعاف أو خلال الحوادث وغيرها. ففي ذلك الوقت، لم يكن قد تم إنتاج مثل هذه الأجهزة.





الدكتور "ريو" درس الفيزياء والهندسة الإلكترونية في جامعة سيول الوطنية. وبعد التخرج، أنشأ شركة لإنتاج أجهزة تخزين الصور الرقمية عالية الوضوح. وفي وقت لاحق، التحق بكلية الطب وعمل طبيبا لمدة ثلاثة أعوام. وعندما شاهد النساء الحوامل في حالات حرجة خلال نقلهن إلى المستشفيات، شعر بالحاجة الملحة إلى إنتاج جهاز محمول يعمل بالموجات فوق الصوتية، ليكون مثل سماعة الطبيب في سهولة الاستخدام. ولم تكن أي شركة قد أنتجت مثل ذلك الجهاز من قبل، ومن ثم، قرر إنشاء شركة خاصة للمرة الثانية، لتحقيق هذا الغرض. وكمهندس وطبيب، قام بتصنيع جهاز محمول يعمل بالموجات فوق الصوتية لأول مرة في العالم. لكن ذلك لم يكن سهلا أبدا.





مديرها التنفيذي "ريو جونغ وان":

ربما يظن البعض أن أجهزة الموجات فوق الصوتية هي أجهزة رقمية بالكامل، لكنها في الواقع تحتوي على أجزاء وعناصر تناظرية. تستخدم هذه الأجهزة تيارا مباشرا عالي الجهد، وتكون حساسة للحرارة والضوضاء. ولذلك من المهم إدارة مستويات الحرارة والضوضاء خلال الإمساك بمثل هذا الجهاز في اليد. فكرت كثيرا في كيفية حل هذه المشكلة، وطالعت العديد من البحوث، لكنني لم أجد أي معلومات يمكن الاستفادة منها. ولذلك صنعت جهازا بشكل عشوائي في البداية، ثم قمت بتغيير طريقة الصنع، وكررت هذه العملية بضع مرات خلال ثلاث سنوات. وأخيرا، تمكنت من إطلاق أول جهاز تشخيص محمول يعمل بالموجات فوق الصوتية على مستوى العالم.





بشكل عام، يبلغ وزن آلات الموجات فوق الصوتية المستخدمة في المستشفيات أكثر من 100 كيلوغرام. ولهذا السبب يتم تشغيلها في مساحات خاصة بها، أي إنشاء غرف خاصة لأجهزة الموجات فوق الصوتية. أيضا فإنها باهظة الثمن، حيث يتجاوز سعرها 90 ألف دولار. ومن أجل إنشاء جهاز محمول بالموجات فوق الصوتية يمكن استخدامه في أي مكان، من الضروري التحكم في مستويات الحرارة وتقليل الضوضاء الزائدة إلى مستوى مناسب. ولذلك كان من المستحيل تقريبا إنشاء جهاز محمول يعمل بموجات فوق الصوتية ويكون خفيف الوزن وسهل الاستخدام، ويضمن أيضا الاتصال اللاسلكي. لكن شركة "هِيل سِريون" لم تستسلم، واستمرت في محاولتها مرارا وتكرارا. ومن خلال خبرته في شركته الأولى، كان لدى السيد "ريو" تقنية لإنتاج صور واضحة عن طريق إزالة الضوضاء في الصور وتضخيم الإشارات. وقد أدرج هذه التقنية في معرفته الطبية من أجل تطوير ماسح لاسلكي محمول يعمل بالموجات فوق الصوتية.





ⓒ Healcerion

مديرها التنفيذي "ريو جونغ وان":

في البلدان النامية، لا تزال معدلات وفيات الأمهات مرتفعة. تخضع النساء الحوامل في كوريا لفحص بالموجات فوق الصوتية بشكل روتيني، على الأقل مثل مرة واحدة في الشهر. لكن الناس في البلدان النامية يجدون صعوبة في القيام بذلك، حيث يضطر الذين يعيشون في مناطق نائية إلى المشي لعدة أيام لإجراء مثل هذا الاختبار في العيادات المتخصصة. نحن نعمل مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والأمم المتحدة لتوفير منتجاتنا لمراكز الرعاية الصحية المحلية في تلك البلدان. وبالإضافة إلى الدول النامية، يتم استخدام منتجاتنا على نطاق واسع في عيادات الرعاية الأولية الصغيرة، والتي تفتقر في الغالب إلى معدات الأشعة السينية. في الكثير من الحالات، يستخدم الأطباء السماعات فقط. وعند تحديد ما إذا كان سيتم إرسال مريض إلى مستشفى أكبر، فقد تستخدم العيادات جهازنا المحمول الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية. وبالنسبة للحقن، فهو فعال أيضا في التحقق من وضع الأعصاب والأوعية الدموية. ولذلك يمكن وصف هذا الجهاز بأنه مثل السماعة الطبية التي تجعلنا نرى الظروف الداخلية للمريض.





سعر جهاز الموجات فوق الصوتية المحمول اللاسلكي الذي طورته "هِيل سِريون" في عام 2014 هو عُشر سعر آلات الموجات فوق الصوتية التقليدية، ويبلغ وزنه واحدا على مائة من وزن تلك الآلات. وبالتالي يمكن حمل هذا الجهاز الصغير والخفيف في جيب البنطلون أو وضعه في اليد. ويمكنه نقل معلومات التشخيص لاسلكيا بحيث يمكن رؤية صورة الموجات فوق الصوتية على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية، وهو ما يعني أنه لا يحتاج إلى أي شاشة إضافية. وباستخدام الأجهزة الذكية، يمكن للأطباء رؤية صور الموجات فوق الصوتية بسهولة وعلاج المرضى في مواقع الحوادث المرورية، وداخل الطائرات وفي المناطق النائية التي يصعب فيها الوصول إلى المرافق الطبية. وقد أثبت هذا الجهاز أيضا أنه أداة تشخيصية ميدانية مفيدة في الكشف عن فيروس كورونا-19.





مديرها التنفيذي "ريو جونغ وان":

يضيء جهاز الموجات فوق الصوتية المحمولة بشكل أكثر سطوعا عند التعامل مع الأمراض شديدة العدوى مثل كورونا-19. يمكن أن يحدد على الفور أمراض الرئة مثل الالتهاب الرئوي على الفور. من الصعب إجراء تصوير مقطعي محوسب لجميع المرضى باستخدام آلات كبيرة، وليس كل مريض يحتاجه حقا. وفي هذه الحالة، يكون الجهاز المحمول مفيدا. من الخارج، قد يبدو بعض مرضى كورونا-19 طبيعيين جدا، لكنهم يعانون بالفعل من التهاب رئوي. يمكن لجهازنا اللاسلكي بالموجات فوق الصوتية، تحديد ما إذا كان المريض يعاني من التهاب رئوي أم لا. هذا الجهاز لديه معدل تشخيص أعلى مقارنة بالأشعة السينية. لذلك، تبحث المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وكذلك الحكومات في مختلف الدول بفارغ الصبر عن أجهزة تشخيص محمولة تعمل بالموجات فوق الصوتية مثل جهازنا.





للتشخيص المبكر لمشاكل الرئة التي يسببها فيروس كورونا، يتم استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية المحمول في مراكز فحص فيروس كورونا-19 ومراكز العلاج وغرف الضغط السلبي. لا يحتوي الجهاز على أسلاك خارجية، لذلك يمكن استخدامه مع غطاء معقم على صدر المريض. والجهاز سهل الاستخدام وآمن وعالي الأداء، ولذلك فهو مفيد جدا للأطباء. وفي أعقاب اندلاع كورونا-19، لفت هذا الجهاز المبتكر اهتماما خاصا من المجتمع الدولي، حيث يبحث المزيد والمزيد من البلدان والمنظمات الدولية عن منتجات هِيل سِريون التي يتم تصديرها بالفعل إلى أكثر من 40 دولة حول العالم. والآن، تستعد هذه الشركة لمستقبل جديد.





مديرها التنفيذي "ريو جونغ وان":

لإنشاء جهاز فوق صوتي قادر على تشخيص حالات المرضى بسهولة وفعالية أكبر، يجب الجمع بين التصوير الطبي وتقنية الذكاء الاصطناعي. أعتقد أن بحوثنا المشتركة حول أجهزة الموجات فوق الصوتية القائمة على الذكاء الاصطناعي مع مستشفى ماساتشوستس العام التابع لكلية الطب بجامعة هارفارد سوف يعزز قدراتنا في التصوير بالموجات فوق الصوتية. بصفتنا الموزع الأول في العالم للماسح المحمول الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية، سنجمع بيانات شاملة عبر هذا الجهاز لتنمو شركتنا وتصبح شركة عملاقة. هذا هو حلمنا.





شركة هِيل سِريون فتحت حقبة جديدة في مجال إنتاج أجهزة الموجات فوق الصوتية من خلال تطوير جهاز محمول يمكن توصيله بأجهزة تقنية المعلومات الذكية. وبذلك، وضعت الشركة أقدامها على الطريق لتصبح شركة عالمية في هذا المجال.