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مهرجان الكيبوب العالمي كي- كون على الإنترنت يجذب 4 ملايين مشاهد

#أخبار الساحة الفنية l 2020-06-30

من أغانى القمة


اختتم أمس الاثنين مهرجان الكيبوب العالمي "كي – كون" الذي نظمته شركة "سي جي إي آند إم" خلال الفترة من يوم العشرين وحتى السادس والعشرين من يونيو الجاري، ولأول مرة عبر موقع يوتيوب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجذب المهرجان حوالي 4 ملايين مشاهد من 150 دولة ومنطقة، وهو ما يمثل أكثر من 3 أضعاف ونصف إجمالي عدد زوار مهرجانات "كي- كون" الـ24 السابقة التي أقيمت خلال السنوات الثماني الماضية.

وشارك في هذا المهرجان 33 من مطربي وفرق الكيبوب حيث قدموا عروضهم وحفلاتهم الموسيقية، وتواصلوا مع معجبيهم بفضل تقنيات رقمية، منها الواقع الافتراضي المعزز.

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