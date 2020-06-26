تشوتشونسا / سو تشونهيانغا / إي مونغريونغا





يوافق يوم غد، وهو الخامس من الشهر الخامس حسب التقويم القمري، يوم الدانو. وهو واحد من أكبر أربع إجازات في كوريا، والثلاثة الأخرى هي السول، أو رأس السنة القمرية، والتشوسوك، وهو عيد الحصاد، وأخيرًا الهانشيك. لكن الكوريين لم يعودوا يحتفلون بعيد الدانو كما كانوا يفعلون سابقًا. وقد أصبح مهرجان كانغ ننغ دانوجيه 단오제 أكبر مهرجان للاحتفال بعيد الدانو في كوريا. ومن المهرجانات الربيعية الشهيرة الأخرى مهرجان تشون-هيانغ في نام-وون، لكن تم تأجيله إلى سبتمبر هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19. وسبب إقامة مهرجان تشونهيانغ في ناموون في وقتٍ قريب من الدانو، هو أن الشخصية الخيالية "لي مونغ-ريونغ" قابل تشون-هيانغ للمرة الأولى في يوم الدانو، عندما كان في استراحة "كوانغهانلو 광한루" في يوم ربيعي جميل، ووقعت عيناه على تشون-هيانغ الفاتنة على أرجوحتها. وقد كتب الشاعر "صو جونغ-جو" قصيدة بعنوان "تشوتشونسا 추천사". يقول مطلع القصيدة:

"هيانغ-دان، ادفعي الأرجوحة

ادفعيها وكأنك تدفعين قاربًا في عرض البحر"

وتصف الأغنية مشاعر "تشون-هيانغ" التي تشتاق إلى مغادرة قريتها الصغيرة والسفر إلى مكان بعيد.

أعيد إنتاج قصة "تشون هيانغ-غا" في عدة صور فنية وأدبية، بالإضافة إلى الأفلام والدراما التلفزيونية. كما استوحي عدد من الأغاني الكورية التراثية من قصة تشونهيانغا. ومن ضمنها أغنية "سوتشونهيانغا 소춘향가" من ضمن أغاني "كيونغي جابغا"، وهي تدور حول أول لقاء يجمع بين "تشون هيانغ" و"لي مونغ ريونغ". وفي نسخة البانسوري من "تشون هيانغا"، يخبره "بانغ جا" خادمه بالمكان الذي تعيش فيه "تشون-هيانغ"، لكن في "سوتشونهيانغا 소춘향가" تخبره "تشون-هيانغ" نفسها عن عنوان منزلها.

"انظروا إلى تصرفات تشون-هيانغ

إنها تغطي وجهها بكفها الأيسر حماية له من الشمس

وترفع يدها اليمنى كي تشير إلى غابة الخيزران هناك

السور مصنوع من الخيزران، والشرفة مصنوعة من خشب الصنوبر

وتوجد استراحة بأزهار اللوتس إلى الشرق وبئر إلى الغرب

تنمو ثمار الخيار على قارعة الطريق، ويهتز الصفصاف أمام البوابة"

غالبًا ما تؤدى أغاني "كيونغي جابغا" أثناء جلوس المطرب على الأرض وهو يقرع طبل الجانغو، وهو طبل مزدوج السطح. وأغاني الجابغا ليست درامية مثل مقطوعات البانسوري، ولذلك قد يظنها الناس مملة. ولكنها اختبار مثالي للتكنيكات التي يستخدمها المطرب ومدى النغمات التي يصدرها صوته. وفي النصف الثاني من "تشونهيانغا"، يعود "لي مونغ-ريونغ" إلى "نام-وون" كمفتش ملكي متخفٍ وينقذ تشونهيانغ محبوبته من حاكم القرية الظالم. يصل "لي مونغ-ريونغ" إلى القرية متنكرًا في هيئة شحاذ، لكن "تشون هيانغ" تسر لرؤيته سرورًا عظيمًا. وعلى خلاف ما تصفه الأغنية الأصلية من حب "تشون هيانغ" النقي العميق لـ"لي مونغ-ريونغ" وسرورها برؤيته رغم هيئته المزرية، تصف النسخة المحدثة لـ"بروجكت راك" شعورها بالإحباط المرير لرؤيته في حالٍ مزرية. وقد تحبط هذه الصورة لـ"تشون هيانغ" أولئك الذين يعتبرونها مثال الإخلاص والنبل والعفة، لكنها صورة أكثر واقعية من وجهة نظر شابة في مقتبل العمر كـ"تشون هيانغ".





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- مقطوعة "تشوتشونسا 추천사"، تلحين "هوانغ بيونغ-غي 황병기"، وغناء "كانغ غوون-سون 강권순"، وعزف "لي جي-يونغ 이지영" على الكاياغم.

- أغنية "سو تشونهيانغا 소춘향가" غناء "تشوي إن-هو 최은호".

- أغنية "إي مونغريونغا 이~ 몽룡아" لفرقة "بروجكت راك 프로젝트 락".