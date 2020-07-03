سجى مصطفى: اللغة الكورية فريدة من نوعها في القواعد والأصوات





ضيفنا اليوم هي السيدة سجى مصطفى، وهي إحدى القائمات على تنظيم الفعاليات الثقافية الكورية في العراق، حيث أجرينا معها مقابلة عبر الهاتف.

تسكن السيدة سجى في محافظة كركوك في وسط العراق، وهي عضوة في فريق IKS لنشر الثقافة الكورية في العراق.

تحدثت سجى في المقابلة عن عملها في ذلك الفريق، الذي يسعى إلى نشر اللغة والثقافة الكورية في العراق، كما تطرقت إلى الفعاليات الثقافية التي كان يتم تنظيمها على أرض الواقع سابقًا قبل تفشي جائحة كورونا، ولذلك تم تحويل بعض المهرجانات والفعاليات إلى مسابقات تُجرى عبر الإنترنت.

تحدثنا أيضًا عن تعرُّف العرب أو العراقيين على الأطعمة الكورية من خلال الدراما والأعمال الفنية الكورية.

سألنا سجى عن بدء اهتمامها باللغة والثقافة الكورية، حيث أكدت دور والدتها في ذلك التي حثتها على تعلم اللغة الكورية في سن مبكرة، ثم بدأت بعد ذلك بمتابعة الدراما والفن الكوري.

تحدثت سجى أيضًا عن رغبتها في زيارة الأماكن الأثرية في كوريا الجنوبية عندما تزورها، حيث لم يتيسر لها حتى الآن تلك الزيارة.

تابعوا المزيد معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم: لقاء الجمعة.



