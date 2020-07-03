السفير الإماراتي لدى سيول يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الخضراء

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شارك سعادة السفير "عبد الله النعيمي" سفير الإمارات في اجتماع الطاولة المستديرة الخضراء السابعة الذي نظمته وزارة الخارجية الكورية الأسبوع الماضي في سيول تحت عنوان "الصفقة الجديدة الخضراء وإسهامها في النمو فيما بعد كورونا".

وقال السفير "النعيمي" في مداخلة له خلال الاجتماع إن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تهدف إلى تنويع إنتاج الطاقة من خلال المزيد من مصادر الطاقة النظيفة الخالية من الكربون.

وأكد "النعيمي" أهمية ما حققته الإمارات من استثمارات واسعة في الطاقة النظيفة، كما نوه إلى التعاون الثنائي الذي يجمع بين سيول وأبوظبي في هذا المجال وانسجام مبادرات الإمارات مع الصفقة الجديدة الخضراء لكوريا الجنوبية.