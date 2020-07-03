الإمارات تنشر مقطعًا موسيقيًّا مصوَّرًا خاصًّا للاحتفال بذكرى إقامة علاقات دبلوماسية الأربعين مع كوريا





نشرت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات العربية المتحدة عبر صفحتها على إنستغرام، مقطعًا مصوَّرًا خاصًّا بأغنية "أريرانغ" الفولكلورية الكورية المدرجة على قائمة التراث غير المادي التابعة لليونسكو.

وقد تم تصوير هذا المقطع في المسرح الوطني بأبوظبي بدون وجود الجمهور احتفاء بـ40 عاما من العلاقات الدبلوماسية والإنجازات الاستثنائية بين الإمارات وكوريا الجنوبية، حيث اجتمعت مجموعة من المواهب الإماراتية لتقديم عرض فني تقديرا لعلاقات الصداقة الراسخة بين البلدين.

وفي مقطع الفيديو، قام عدد من الفنانين الإماراتيين بعزف أغنية "أريرانغ" باستخدام العود والكمان والبيانو وغيرها من الآلات الموسيقية العربية، فيما قام بعض المغنيين الإماراتيين للموسيقى الكلاسيكية بأداء الأغنية على ذلك العزف.

وقامت الحكومة الإماراتية بنشر العلم الكوري على مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" باسخدام فن الإسقاط الضوئي يوم الثامن عشر من يونيو الجاري، احتفاء بمرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وكوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر أن كوريا والإمارات العربية المتحدة أقامتا علاقات دبلوماسية يوم الثامن عشر من يونيو عام 1980. ومنذ ذلك الحين، توطدت العلاقات بينهما في شتى المجالات، منها الطاقة والدفاع والصحة والطب وغيرها من المجالات المختلفة.

وكان البلدان قد خططا لتنظيم فعاليات مختلفة للتبادل الثقافي هذا العام ، بما في ذلك معرض لموجة الثقافة الكورية "هاليو" وحفلات موسيقية ، لكنه تم تأجيل معظمها بسبب جائحة فيروس كورونا.

يمكنكم مشاهدة مقطع الفيديو لأغنية "أريرانغ" على العنوان التالي:

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4478483