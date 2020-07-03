انطلاق تصوير فيلم سينمائي كوري في الأردن في يوليو

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من المتوقع أن تبدأ عملية تصوير الفيلم السينمائي الكوري بعنوان "تفاوض" في مطلع شهر يوليو الجاري في الأردن، أي بعد مرور 4 أشهر على الموعد المخطط له، بإخراج المخرجة الكورية "إيم سون ريه".

وكان من المقرر أن تبدأ عملية تصوير مشاهد كثيرة من هذا الفيلم في الأردن ابتداء من أواخر شهر مارس الماضي ببطولة الممثلين المشهورين "هوانغ جونغ مين" و"هيون بين"، إلا أن الموعد تم تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقد حظرت الأردن دخول المواطنين الكوريين إلى أراضيها نتيجة لتصاعد انتشار فيروس كورونا في كوريا منذ الثالث والعشرين من فبراير الماضي.

وبدأت شركة "سوباك" المنتجة لهذا الفيلم في تصوير جزء من مشاهد الفيلم في كوريا في شهر أبريل الماضي، وانتظرت إصدار الحكومة الأردنية إذنًا للممثلين الكوريين والكوادر الفنية الكورية بالدخول إلى أراضيها ليتم تصوير المشاهد الباقية في الأردن.

وأخيرا، أبلغت الحكومة الأردنية الشركة الكورية يوم التاسع عشر من يونيو الماضي بأنها ستسمح لها بتصوير الفيلم في الأردن.

ويرجع السبب في اتخاذ الحكومة الأردنية قرارًا بإصدار هذا السماح إلى زيادة ثقة المجتمع الدولي بنظام الحجر الصحي الكوري وسط جائحة فيروس كورونا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصوير فيلم سينمائي كوري في الأردن، حيث ستستمر عملية التصوير هناك لمدة شهرين تقريبا.

وقال مسؤول في الشركة إن الممثلين وأعضاء طاقم الإنتاج سيغادرون سيول متوجهين إلى الأردن على مراحل، ليكتمل تصوير الفيلم كما هو مخطط له خلال شهرين.

وتدور قصة فيلم "تفاوض" حول الجهود التي يبذلها دبلوماسي كوري وأحد العاملين في وكالة المخابرات الكورية لإنقاذ مواطن كوري مختطف في الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن الأردن تعد مقصدا يفضله صناع الأفلام الأجنبية للتصوير بسبب تنوعها الجغرافي حيث تم تصوير عشرات الأفلام السينمائية العالمية ، منها "لورنس العرب"، و"ذي مارشان"، والنسخة التاسعة من سلسلة "ستار وورز" أي "حرب النجوم" في الأردن. الجدير بالذكر أيضا أنه تم عام 2003 تأسيس هيئة تقدم التسهيلات والمساعدات التقنية والإجدارية الفنية للإنتاج السينمائي في الأردن بهدف تشجيع صناع الأفلام الأجانب على اختيار الأردن لتصوير أفلامهم فيها.