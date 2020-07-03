السفير الكوري الجديد لدى القاهرة يلتفى بمستثمرين يرغبون في العمل في مصر

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قال السفيرالكوري الجديد لدى القاهرة "هونغ جين ووك" إنه التقى في الفترة الماضية مع عدد من رجال الأعمال الكوريين، مشيرًا إلى أن لديهم رغبةً جادةً للاستثمار في السوق المصرية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في مؤتمر الأعمال المصري الكوري الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الكورية يوم الخامس والعشرين من يونيو الماضي بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الإنترنت لتناول العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وكيفية تعزيزها، خاصة في ظل الأزمة التي يعانى منها العالم حاليا والناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأكد السفير الكوري "هونغ" أن الحكومة المصرية تقوم حاليا بدورها لصالح تعزيز الاستثمار والإنتاج لا سيما في ضوء تفشي وباء كورونا.

ونوه إلى أنه سيتم الاحتفال هذا العام بالذكرى الـ25 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر، مشيرا إلى أن حكومتي البلدين تناقشان وتدرسان إمكانية توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بينهما ضمن الجهود الرامية إلى إنشاء إطار التعاون الاقتصادي الشامل.

وقال السفير الكوري إن تنظيم هذا المؤتمر سيسهم في فتح المزيد من الشراكة بين البلدين، معربا عن أمله في أن يلتقى مع المسؤولين المصريين في القاهرة قريبا.

الجدير بالذكر أن الرئيس الكوري "مون جيه إين" قام يوم الحادي عشر من شهر يونيو الماضي بتعيين سفراء جدد في8 دول، منها مصر، حيث تم تعيين "هونغ" المدير العام السابق لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية سفيرًا لدى مصر.

وخلال المؤتمر ركز المشاركون على كيفية تعزيز التعاون المشترك بين كوريا ومصر في عدد من المجالات ، منها النقل والطاقة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة ، بالإضافة إلى قطاع الأدوية.

وشارك في المؤتمر سعادة السفير "حازم فهمي" السفير المصري لدى كوريا الجنوبية، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية "وو تيه هي"، ورئيس الجانب الكوري لمجلس الأعمال الكوري المصري "تشو سي بو"، ونظيره المصري المهندس "خالد نصير"، إلى جانب عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.