تراجع مبيعات السيارات الكورية بنسبة 19% في يونيو

ⓒYONHAP News

سجل حجم مبيعات شركات السيارات الكورية الخمس في السوق المحلية أعلى مستوياته على الإطلاق، فيما تراجع حجم صادراتها بشكل حاد.

وطبقا للتقارير الصادرة عن خمس شركات كورية للسيارات يوم الأربعاء الماضي، بلغ حجم مبيعاتها 581 ألفا و186 وحدة في شهر يونيو الماضي، بانخفاض قدره 19.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع السبب في انخفاض حجم مبيعات السيارات الكورية إلى تراجع الطلب العالمي على السيارات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشارت التقارير إلى أن حجم صادرات السيارات الكورية بلغ 404 آلاف و718 وحدة في يونيو، بانخفاض نسبته 31.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم مبيعاتها في السوق المحلية 176 ألفا و468 وحدة، بزيادة قدرها 41.2% بفضل تخفيض ضريبة الاستهلاك المفروضة على السيارات عند شرائها.

وبهذا، بلغ إجمالي حجم مبيعات السيارات الكورية خلال النصف الأول من هذا العام 3 ملايين و244 ألفا و549 وحدة، بانخفاض نسبته 21.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت شركة "هيون ديه" إن حجم مبيعاتها في شهر يونيو الماضي بلغ حوالي 290 ألف وحدة، بانخفاض قدره 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل حجم مبيعاتها في السوق المحلية زيادة بنسبة 37.2%، بينما انخفض حجم صادراتها بنسبة 34.2%.

وبلغ حجم مبيعات سيارات شركة "كيا" 60 ألفا في يونيو، بزيادة قدرها 41.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم صادراتها 147 ألفا و401 وحدة، بانخفاض نسبته 23.8%.

أما شركة "جي إم كوريا" فبلغ إجمالي حجم مبيعاتها داخل وخارج كوريا 25 ألفا و983 سيارة في يونيو، بانخفاض نسبته 25.2% مقارنة بالشهر الأسبق.

وتم بيع 13 ألفا و668 سيارة لشركة "رينو سام سونغ" في كوريا، بينما تم تصدير 592 سيارة في يونيو، حيث شهد حجم مبيعاتها انخفاضا نسبته 23.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتشير الإنجازات التي حققتها شركات السيارات الكورية الخمس إلى أن الشركات الكورية قد ركزت على زيادة حجم مبيعاتها في السوق المحلية بدلًا من تصدير سياراتها للخارج نتيجة لجائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يكون اتجاه سوق السيارات مماثلا في النصف الثاني من هذا العام، حيث قال البنك المركزي الكوري إن مؤشر مسح أداء شركات السيارات الكورية بشأن الصادرات بلغ 14 نقطة في شهر يونيو الماضي، وهو ما يشير إلى أن تلك الشركات ليست لديها توقعات بزيادة الطلب العالمي على سياراتها.