مومولاند تطلق نشاطها في الولايات المتحدة

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قالت شركة "إم إل دي" الترفيهية الكورية إنها وقعت عقدا مع شركة "آي سي إم بارتنرز" الترفيهية الأمريكية لإطلاق نشاط فرقة "مومولاند" النسائية الكورية في الولايات المتحدة.

وأعرب نائب رئيس الشركة الأمريكية "جون بليتر" عن سعادته من التعاون مع الشركة الكورية في رعاية أنشطة فرقة "مومولاند" في الولايات المتحدة، قائلا إن شركته ستبذل كل مساعيها لرفع قيمة العلامة التجارية للفرقة الكورية على مستوى العالم.

وقد وقعت الشركة الأمريكية عقودًا مماثلة مع بعض نجوم الكي بوب، من بينهم المطربة "أليكسا" والمطربة "تشونغ ها"، كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "ستار كرو" الترفيهية الكورية الراعية للمطرب "ها سونغ وون".

وبدأت فرقة "مومولاند" قد بدأت نشاطها الغنائي عام 2016، وستقيم حفلها الغنائي على الإنترنت يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري.