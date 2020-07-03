لي هيو ري ويونا تعتذران عن تقديمهما بثًّا مباشرًا من غرفة كارايوكي وسط تفشي فيروس كورونا

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قدمت المطربتان "لي هيو ري" و"يونا" في الأول من يوليو بثا مباشرًا على الانستغرام ، وهما في إحدى غرف الكاريوكي.

وكان بثهما المباشر قد تلقى ردود فعل متباينة من المشاهدين، حيث أعرب البعض عن قلقهم بشأن تصرف المطربتين اللتين لم تلتزما بالتباعد الاجتماعي وسط تفشي فيروس كورونا.

وفي اليوم التالي لجأت المطربة "لي هيو ري" إلى حسابها على الإنستغرام وقالت إنها تتفكر بعمق في حقيقة أن تصرفها لم يكن لائقًا في وقت يجب أن تكون حذرة فيه.

وأضافت أنها كانت متحمسة جدًّا هذه الأيام، ولذلك لم تفكر بعمق في تصرفاتها.