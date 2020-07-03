استبيان: 61% من موظفي الشركات أجلوا خطط الانتقال لشركات أخرى

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طبقاً لمسح أجرته مؤخراً شركة "جوب كوريا" المتخصصة في التوظيف على 478 من موظفي الشركات الذين يخططون لتغيير وظائفهم، اتضح أن 64.4% من إجمالي عدد العمال لديهم تغيير في خططهم للانتقال إلى وظيفة أخرى بسبب جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بسؤال حول "التغيير في خطتك الأصلية"، أجاب 61% منهم بأنهم أخَّروا خططهم للانتقال إلى وظيفة أخرى. وأجاب 29% منهم بأنهم في عجلة لتغيير وظائفهم أسرع مما خططوا له، وقال 10% منهم إنهم تخلوا عن خططهم للانتقال إلى وظيفة أخرى بسبب جائحة كورونا.

حول سبب التأخير أو التخلي عن خططهم للانتقال إلى وظيفة أخرى، جاء هذا الجواب في المرتبة الأولى "لأنه لا يوجد الكثير من الشركات التي تُوظِّف موظفين حاليا". واحتلت المرتبة الثانية هذه الإجابة "أنه سيكون من الصعب الانتقال إلى وظيفة أفضل"، بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك إجابات مثل "أعتقد أن هذا هو الوقت الذي يجب أن أبقى فيه في الشركة التي أعمل فيها بدلًا من تغيير الوظيفة" و"لأن المنافسة ستكون شرسة للغاية".

من ناحية أخرى، وبحسب الاستبيان اتضح أن ثلاثة من بين كل خمسة عمال غيروا تقييمهم فيما يتعلق بالانتقال إلى وظيفة أخرى بعد تفشي جائحة كورونا-19، حيث قال 56.4% منهم إنهم يضعون أولوية قصوى في الأمن الوظيفي أو ضمانات التقاعد عندما يتركون الشركة للحصول على وظيفة أخرى بعد جائحة كورونا، وقال 32.8% منهم إنهم أصبحوا يفضلون الشركات التي استجابت بنشاط لانتشار فيروس كورونا-19، مثل السماح بالعمل في المنزل، وقال 29.6% منهم إنهم أصبحوا أكثر إخلاصًا للشركة التي يعملون فيها حاليا بدلا من تغيير وظائفهم.

في الوقت نفسه، مع ظهور جائحة كورونا، من المتوقع أن تتغير سوق العمل في المستقبل. وفي الواقع، يقوم العديد من الشركات الكورية بعمل مقابلات غير مباشرة منذ أن أجرت شركة Kakao بالفعل مقابلات بالفيديو هذا العام، ونظرًا لأن عملية التوظيف في الشركات قد تغيرت بشكل كبير منذ جائحة كورونا، بما في ذلك إلغاء التوظيف العادي وانتشار التوظيف عن بعد، فمن المهم أن يستعد الباحثون عن عمل للتوظيف وفقًا لذلك.