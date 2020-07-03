أغلب عضوات فرق الفتيات يواجهن صعوبات في حياتهن

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بدأ ظهر الجيل الأول من الفرق البناتية، مثل "عصر البنات" المشهورة على نطاق واسع، وفرقة "إس إي إس"، وفرقة "بينغ كول" منذ عام 1997. وتتكون تلك الفرق من فتيات صغيرات في السن ربما أقل من عشرين عامًا، ونتيجة لزيادة شعبية هذه الفرق واحتلالها للمسارح ووسائل الإعلام، تسعى الشركات المتخصصة في الإشراف على أنشطتها إلى إنشاء المزيد من الفرق البناتية الجديدة، حتى أصبح عددها كبيرًا، ولم يكن يُتوقَّع هذا العدد الضخم من الفرق البناتية في كوريا حاليًّا، حيث إن القليل منها فقط يحظى بالظهور على شاشات التلفزيون، ووراء الأضواء المتألقة على المسارح يعاني الكثير من هذه الفرق البناتية من الصعوبات المالية. ولأن بعض عضوات تلك الفرق يظهرن على شاشات التلفزيون وكأنهن يربحن كثيرًا ويعشن في منازل غالية، ولديهن سيارات فاخرة، وما إلى ذلك، فإن البنات الصغيرات يحلمن بالعمل ضمن تلك الفرق. لكن في الحقيقة تعاني أغلب عضوات تلك الفرق من صعوبات كبيرة في الحياة اليومية، حتى العضوات الناشطات على شاشات التلفزيون، لأن الشركات التي ينتمين إليها تستثمر أموالها في الإشراف على الفرق خلال فترة التدريب قبل ظهورها على المسرح، وفي أثناء نشاطها تحتاج الفرق البناتية إلى استثمارات مالية مستمرة، تشمل الملابس والمكياج وغيرها. وهذا يعني أن أغلب العوائد ترجع للشركات في البداية لتغطية تلك الاستثمارات والنفقات، وحتى تأخذ العضوات جزءًا من هذه العوائد المالية يستغرق ذلك الأمر وقتا. ولذلك، حتى بعد أن تنجح عضوات بعض الفرق البناتية في الظهور أمام الجمهور، سرعان ما يتخلين عن مواصلة النشاط، ويبحثن عن عمل آخر.