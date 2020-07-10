استياء وسط المواطنين الكوريين بسبب ثبات مرتبات أعضاء البرلمان

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تزايد الاصوات المنندة بثبات مرتبات اعضاء البرلمان وسط جائحة كرونا مع تقليص مرتبات العديد من العاملين في كوريا، حيث أن الراتب الشهري لعضو البرلمان الكوري يبلغ عشرة آلاف مليون وخمسمائة وون كوري، اي أن هذا المبلغ يعادل مجموع مرتب ثلاثة أو أربعة أشهر للموظف العادي في المتوسط، خاصة وسط استمرار انتشار فيروس كورونا في البلاد، حيث انخفض عدد فرص العمل وانخفضت المرتبات الشهرية بينما لا يوجد أي تغيير في مرتب عضو البرلمان، حتى ولو خلال فترة مقاطعة الدورة البرلمانية العادية بسبب الاختلافات فيما بين الأحزاب.

هذا الجزء يثير الغضب من قبل المواطنين الكوريين، لأن الموظفين أو العمال مثلا، إذا توقفوا عن الشغل، سيتعرضون لعقوبات أو عدم الحصول على الأجور، لكن إذا غاب عضو البرلمان عن الاجتماعات بدون إبلاغ مسبق، يجب عليه دفع غرامة مالية تقدر بحوالي 2،5 دولار ونتيجة لذلك، ترتفع الأصوات التي تشدد على ضرورة فرض قيود على غياب أعضاء البرلمان تم تقديم مشروع قانون معدل خاص بمرتب أعضاء البرلمان إلى البرلمان، على أساس هذا المشروع، إذا غاب عضو البرلمان عن الاجتماعات بأكثر من الثلث بدون إبلاغ مسبق، يتم تخفيض مجموع المرتب السنوي.





على أساس ذلك، يمكن التعرف على الأعضاء الذين يغيبون عن الاجتماعات لأسباب شخصية بدون إبلاغ مسبق. حيث يقول البعض أن تخفيض جزء من المرتب لا يكفي في هذه الحالة، حيث يجب أن يتعرض لعقوبات أكثر صرامة فمن غير المعقول أن يتم السماح بغياب أعضاء البرلمان، بينما يحصل الطالب الجامعي على أقل نتيجة دراسية إذا غاب أكثر من 4 مرات.

يذكر أن مشروع القانون المعدل تم تقديمه من قبل أعضاء الحزب الحاكم، ومعنى ذلك أنهم يدركون بأنفسهم ضرورة تحسين هذا التصرف غير المعقول. والأن ينتظر هذا المشروع الحصول على الموافقة من البرلمان.