بلدية سيول تختار برج نام سان وسوق كوانغ جانغ كتراث مستقبلي هذا الشهر

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برج "نام سان" يقع وسط العاصمة سيول وهو أعلى برج في العاصمة حيث يمكن رؤيته من أي اتجاه، هذا البرج يكون أجمل في المساء بفضل الأضواء المتألقة المحيطة به، وكان قد تم بناء هذا البرج في عام 1975 وهو برج سياحي يمكن الوصول إلى قمته، ورؤية منظر العاصمة سيول من كل الاتجاهات لكن له غرض آخر، وهو إرسال واستلام إشارات الإذاعة.

ايضا هناك سوق "كوانغ جانغ" هذه السوق مفضل من قبل السياح الأجانب بسبب وفرة الأطعمة اللذيذة المتنوعة، ويعتبر هذا السوق هو الأقدم حيث أنشاءة في عام 1905 وله تاريخ قديم جدا، كان ضمن ثلاث أسواق تمثل العاصمة سيول خلال فترة أواخر مملكة "جوسون" ورغم الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية، وفترة الحرب الأهلية، نجح في البقاء حتى الآن ويشتهر هذا السوق بوجود محلات متخصصة في الزي الكوري التقليدي "هانبوك"، والأقمشة الكورية، لكن بفضل تدفق السياح الأجانب إليه لتذوق الأطعمة المنوعة، أصبح أكثر شهرة وهناك خبراء اختارو هذا السوق كتراث مستبقلي لهذا الشهر يوليو، من قبل إدارة بلدية سيول بالاشتراك مع برج "نام سان" و أغنية بعنوان "마포종점 مابو جونغ جوم" وهي اغنية قديمة جدا، تم تقديمها في العشرين من شهر يوليو من عام 1968، ومعنى عنوان الأغنية كلمة "마포" هي اسم منطقة في سيول أما كلمة "جونغ جوم"، هي "آخر محطة"، أي محطة الترام الذي كان يسير في العاصمة سيول في ذلك الوقت.

هناك سبب معين لاختيار هذه الأغنية كتراث مستقبلي لان في كلماتها، توجد أسماء معالم مميزة في العاصمة سيول، كانت موجودة في أعوام الستينيات، من خلالها نستطيع تخيل منظر العاصمة سيول آنذاك، تجربة السياحة في العاصمة سيول بالترام كانت جميلة حيث يمكن رأيته في الأفلام أو المسلسلات الدرامية القديمة فقط والأماكن والمعالم المختارة كتراث مستقبلي لها تاريخ وذكريات، ونستطيع من خلالها مشاهدة ماضي سيول، هذا هو سبب اختيارها، وقد بدأ ذلك في عام 2013، وحتى الآن تم اختيار 470 تراثا مستقبليا .