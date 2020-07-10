موقع غوغل يحتفل بالطاهية الكورية الراحلة هوانغ هيه صونغ

ⓒ YONHAP News

عرض موقع البحث قوقل في يوم الخامس من هذا الشهر رسم خاص في قسم رسومات الشعارات المبتكرة. يُشار إلى أن رسومات شعار غوغل يتم تغييرها بشكل مؤقت من أجل الاحتفال بالأيام التذكارية أو الفعاليات الخاصة أو الإنجازات أو الشخصيات البارزة. وظهر في الرسم المؤقت صورة إمرأة وكانت تفكر في مختلف أنواع الأطعمة وهي تقرأ كتابا للطباخة الكورية الراحلة "هوانغ هيه صونغ 황혜성" التي عاشت من عام ألف وتسعمائة وعشرين إلى عام ألفين وستة. يذكر أنها كرست كل حياتها لدراسة ونقل الأطعمة الملكية التي يرجع تاريخها إلى عصر مملكة جوسون. وصادف يوم الخامس من هذا الشهر ذكرى ميلادها المئوية. وأخذت الطباخة هوانغ زمام الأمور من أجل دراسة الأطعمة الملكية الكورية التي كانت قد على وشك الاندثار وتسجيلها كمواد ثقافية وطنية غير ملموسة برقم 38 إلى جانب تقديمها إلى شعوب العالم.

وفي عام 1942 كانت تعمل أستاذة في كلية "سوك ميونغ 숙명" للسيدات، وتعلمت طرق طهي الأطعمة الملكية الكورية من قبل السيدة "هان هي سون 한희순" آخر طباخة في المطبخ الملكي التابع لمملكة جوسون. وقامت بترتيب وتسجيل طرق طهي الأطعمة الملكية بعدما كانت تنقل اعتمادا على الذاكرة والأقوال الشفوية، ثم أصدرت كتاب الطهي "إيجو كونغ جونغ يوري تونغ كو 이조궁정요리통고" أي "مجمع الأطباق الملكية في مملكة جوسون".

وكان قد اُفتتح معرض عبر الإنترنت حول حياتها في نفس اليوم بواسطة "غوغل آرت آند كلتشر" أي " غوغل الفن والثقافة"، وهو عبارة عن منصة عرض غير ربحي عبر الإنترنت يتم من خلالها عرض مواد التراث الثقافي والأعمال الفنية والسجلات والأماكن الأثرية اعتمادا على المشاركة مع المؤسسات الثقافية في جميع أنحاء العالم.

ويذكر إن أكثر من 66 مليون شخص حول العالم يستخدمون هذه المنصة سنويا. وقال مدير البرامج الدولية في منصة غوغل "جيمون راين 지몬 레인" إنه يتذكر حالتين للاحتفال في مجال الأطعمة باستخدام رسومات شعار غوغل المبتكرة حتى الآن، وهما الاحتفال بمرور 22 عاما على الاعتراف الرسمي بالخبز الفرنسي التقليدي والاحتفال بالطبق الشعبي المصري "الفلافل". وأشار إلى أن هاتين الحالتين لم تركزا على شخصيات، ولهذا فإن رسم الشعار باستخدام الطباخة الكورية "هوانغ" يمثل حالة متميزة وخاصة. وأضاف أنه عرف أن هذا العام يصادف ذكرى ميلادها المئوية ولهذا فإنه اعتقد أن الوقت مناسب جدا لتقاسم الأطعمة الملكية الكورية التي قضت "هوانغ" كل حياتها من أجل تعريف العالم بها.

الجدير بالذكر أن المعرض بعنوان "هوانغ هيه سونغ، تكرس حياتها لإحياء الأطعمة الملكية" في موقع غوغل للثقافة والفن عبر الإنترنت، ويقدم تفاصيل ميلاد الطباخة وفترة طفولتها ولقائها مع الطباخات في المطبخ الملكي إلى جانب عملية تأليف مجمع الأطعمة الملكية الكورية. كما يتم فيه استعراض 130 مادة من الصور الفوتوغرافية وبيانات الأرشيف الرئيسية وعدد من الأطعمة الملكية التي تم استعادتها اعتمادا على كتاب "وان هينغ اول ميو جونغ ري اوي غويه 원행을묘정리의궤" الذي ألفه الملك "جونغ جو" الملك الثاني والعشرين في مملكة جوسون.

وأعربت السيدة "هان بوك ليو한복려" الإبنة الأكبرى للطباخة "هوانغ هيه سونغ" ورئيسة مؤسسة ثقافة الأطعمة الكورية، عن أملها في أن يتيح هذا المعرض فرصة لتقديم تاريخ ثقافة الأطعمة الملكية الكورية إلى شعوب العالم. وحول قيمة الأطعمة قالت إنها أطعمة ذات مبادئ وانضباط ورعاية، وهي مصنوعة من خلال الالتزام بالمبادئ والانضباط من أجل احترام الملوك والأسرة الملكية من جهة، وقد كان الملوك يفكرون فيها ويدرسونها من أجل تقديمها إلى أتباعهم.