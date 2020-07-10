توسع سوق التجارة الإلكترونية بعد تفشي جائحة كورونا

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تبين أن عدد العملاء في فئتي الخمسينيات والستينيات من العمر والذين يستخدمون التجارة الإلكترونية، قد زاد زيادة كبيرة وسريعة بعد تفشي جائحة كورونا. وكان هؤلاء أكثر الفئات العمرية من حيث حجم الاستهلاك في عملية واحدة من التسوق ونسب زيادة الإنفاق. ورغم أن سوق التجارة الإلكترونية الكورية تحتل المركز الخامس على مستوى العالم من حيث الحجم، إلا أن معظم أصحاب المشروعات فيها يعانون من عجز، ولكن يتركز الاهتمام إلى إمكانية إتاحة فئة الخمسينيات العمرية من العملاء فرصة جديدة لهم.

وذكرت شركة "نيلسن كوريا 닐슨코리아" المتخصصة في تحليل البيانات عن صناعة البيع بالتجزئة أن عدد المستهلكين الذين بدؤوا في شراء المواد الاستهلاكية اليومية عبر الإنترنت في الربع الأول من هذا العام زاد بحوالي 20 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتجاوزت نسبة أولئك الذين تتجاوز أعمارهم خمسين عاما نصف عدد هؤلاء المستهلكين الجدد، حيث بلغت فئة الخمسينيات 25% وفئة الستينيات 29%. كما أنهم أنفقوا أكبر الأموال في عملية شرائية واحدة بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخرى.

وخلال الربع الأول من العام الماضي بلغ متوسط الأموال التي أنفقها العملاء في فئة الخمسينيات في عملية شرائية واحدة حوالي 36 ألف وون بينما بلغ هذا المتوسط في فئة الثلاثينيات 29 ألف وون، وفئة الأربعينيات 30 و700 وون، وفئة الستينيات 31 ألف وون. كما تبين أن هناك أيضا عدد من أولئك الذين لم يجربوا التسوق عبر الإنترنت بعد من بين فئة الخمسينيات بحيث بلغت نسبة أولئك الذين جربوه من هذه الفئة العمرية 54%. وبالرغم من أن النسبة ارتفعت بالمقارنة مع العام الماضي الذي كانت النسبة قد بلغت 46% ولكن شخص واحد من بين كل شخصين لم يجرب التسوق عبر الإنترنت بعد.

طبقا لوزارة الداخلية الكورية بلغ عدد الناس في هذه الفئة 8 ملايين و625 ألفا و848 شخصا في عام 2018، ليمثلوا حوالي 17% من إجمالي عدد السكان في البلاد. ولهذا يمكن القول إن هناك حوالي 4 ملايين عميل محتمل مما قد يتيح فرصة كبيرة لأصحاب المشروعات في مجال التجارة الإلكترونية.