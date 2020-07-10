ازدياد شعبية الملبوسات الواسعة في سوق الموضة الكورية

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مع إقبال الكثير من الكوريين على التصميمات المريحة والطبيعية هذه الأيام، زادت مبيعات مواد التصميمات المسماة بـ"كو آن كو꾸안꾸"، وهو اختصار للعبارة الكورية "كومين دُت كوميجي آنون ستايل꾸민 듯 꾸미지 않은 스타일" التي تعني "النمط الأنيق ولكن غير المزخرف". وقالت شركة "جي ماركت" للتجارة الإلكترونية أن مبيعات الأحذية ذات الكعب العالي انخفضت بـ20% في شهر يونيو الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي بينما زادت مبيعات الأحذية المسطحة دون الكعب بـ77%. وبالإضافة إلى ذلك، زادت مبيعات الأحذية الرياضية بحوالي 35%.

يبدو أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع شعبية ظاهرة التلاحم بين نمط الرجعية الجديدة إلى أعوام تسعينيات القرن الماضي والتصميم الساعي إلى النمط الوظيفي والعادي. وتماشيا مع ارتفاع شعبية الملابس التي لا تناسب الأحذية ذات الكعب العالي، أصبح الاهتمام بالأحذية يميل إلى التأكيد على سهولة الحركة. حيث انخفضت شعبية البنطلونات الضيقة انخفاضا كبيرا باستمرار خلال السنوات الماضية. وقد انخفضت مبيعاتها بـ13% في الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما انخفضت مبيعات التنورات القصيرة بـ25%. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات البنطلونات الواسعة والمريحة والتنورات الطويلة بـ88% و39% على التوالي.

كما يلقى تصميم أثليجور لوك (athleisure look) وهو نوع من الملابس ذات الوظائف الرياضية واليومية معا ليعتبر ذروة الملابس المريحة، رواجا كبيرا بين الكوريين. وخاصة زادت مبيعات السراويل الضيقة الرياضية للسيدات بـ851%. كما زادت مبيعات البنطلونات الرياضية بحوالي سبعة أضعاف، بينما زادت مبيعات السترات الرياضية بـ44%. وتعزى هذه الظاهرة إلى زيادة عدد الكوريين الذين يمارسون الرياضة في منازلهم في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وصعود تسلق الجبال كنشاط ترفيهي شعبي بين جيل الشباب. وقال مسؤول في "جي ماركت" إن ظاهرة السعي إلى الجمال الطبيعي أصبحت معممة، وأن الكثير من الكوريين يفضلون مواد التصميمات المريحة والسهلة بعد التخلص من العناصر المزعجة.