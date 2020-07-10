عقد مؤتمر كوري مصري عبر الإنترنت

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نظمت الغرفة الكورية للتجارة والصناعة بالتعاون مع الجمعية المصرية لرجال الأعمال مؤتمرا عبر الإنترنت يوم الخامس والعشرين من الشهر الماضي لبحث العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وكيفية تعزيزها لاسيما في ضوء الأزمة التي يعانيها العالم حالياً والناتجة عن تفشي وباء كورونا.

وقال "أو تيه هي" نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، إن تنظيم المؤتمر جاء بهدف مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات كالطاقة والإنشاءات وغيرها.

وأشاد في كلمته بالاقتصاد المصري والإمكانات التي يتمتع بها في ضوء التعداد السكاني الكبير الذي يصل إلى مائة مليون نسمة، إلى جانب توفر العديد من الموارد الطبيعية كالغاز الطبيعي والبترول، مشيرا إلى أن مصر تعد من أهم الدول الاقتصادية ومن الأسواق الكبيرة في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.

ولفت أيضا إلى أن منتديات الأعمال بين مصر وكوريا توفر منصة للدولتين لتطوير التعاون الثنائي. اما المهندس مجد المنزلاوي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين فقد استعرض في كلمته الدور الذي قامت به الجمعية في تعميق الشراكة بين كوريا ومصر، مشيرا إلى أنها عقدت ما يزيد عن أربعين لقاءً ومؤتمراً بين الجانبين.

وتابع أن القطاع الطبي يعد من أهم مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في المرحلة الحالية في ظل جائحة كورونا بجانب مشروعات الطاقة والكهرباء والنقل. وأشار إلى أن الجمعية المصرية ترغب في عقد المزيد من اللقاءات لمناقشة القطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك خاصة التعاون في نقل الخبرة الكورية في مشروعات الذكاء الاصطناعي وزيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك المباشر.

وقال "جو سي بو" رئيس الجانب الكوري في مجلس الأعمال المصري الكوري إن العالم يواجه حالياً أزمة صحية عالمية نتيجة تفشي وباء كورونا والتي نتج عنها خسائر في الأرواح. وأكد على أهمية أن يلعب المجلس دوراً حيوياً في دفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين والحفاظ علي تدفق سلاسل الإمداد في ظل التحديات الراهنة بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما قال "كيم جون هيونغ" المدير العام لشركة إل جي الكورية إن شركته تحقق نتائج ملموسة في مختلف قطاعات الأعمال الجديدة نتيجة لتقديم الحلول الأنسب من توفير المنتجات الصحية والطبية لمكافحة الجائحة إلى إدارة شبكة الإمدادات اعتمادا على شبكتها في الخارج، مقترحا على السلطات الصحية المصرية إيجاد المزيد من فرص الأعمال من خلال بناء مشاركة بين البلدين في المستقبل.

إضافة إلى ذلك، قال "كيم جونغ هون" نائب رئيس شركة هيون ديه روتم، إن هناك تعاونا مشتركا مع الحكومة المصرية في مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق مع الهيئة القومية للأنفاق، موضحا أنه على الرغم من تبعات ازمة كورونا إلا ان الشركة التزمت بتنفيذ كافة مرحل العقد. وأشار إلى أنه خلال شهر يونيو الماضي تم توريد 30 عربة قطار، ومن المنتظر تحديث 32 قطارا اضافيا بجانب العمل في مشروع خط الاسكندرية – أبو قير. أما "جو إين هيون" رئيس شركة الكورية جيه إس تي فقد قال إن الشركة تولي اهتماما بالتوسع في استثماراتها في مصر في مجال تدوير المخلفات الصناعية ومحارق النفايات الطبية.

واضاف أن الشركة تعمل في مجال تدوير وحرق النفايات الطبية ومعالجة المخلفات الصناعية وتحويلها إلي طاقة بجانب تطوير المحارق، لافتاً إلى أن الشركة حصلت علي مشروعات في تدوير وحرق النفايات في مدينة المحلة بمحافظة الغربية ومدينة المنيا.

من جانبه قال السفير حازم فهمي، سفير مصر لدى كوريا، إن التعاون الطبي من أهم مجالات التعاون بين البدين في ظل انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن تجربة كوريا في مواجهة الجائحة نموذج يحتذي به في المجال الصحي وإدارة الأزمة حيث شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الإصابات والسيطرة علي الوضع الطبي.

وأوضح أن مصر بوابة للمنتجات الكورية للدخول إلي أسواق أفريقيا، مشدداً على أهمية استغلال العلاقات الرئاسية القوية في تعزيز التجارة والاستثمار المشترك، والاستفادة من الزيارة المرتقبة للرئيس الكوري الجنوبي لمصر والتي كان من المقرر تنفيذها مطلع العام الجاري وتم تأجيلها بسبب تداعيات فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر جاء عوضا عن زيارة وفد اقتصادي كوري إلى مصر كان من المقرر أن تتم في شهر مارس الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب كورونا.

من ناحية أخرى تنوي الغرفة الكورية للتجارة والصناعة تنظيم اجتماعات لجنة التعاون الكوري الاقتصادي بشكل منتظم في المستقبل من أجل إتاحة الفرص لشركات البلدين لمناقشة العمل والتعاون في مختلف المجالات الصناعية.