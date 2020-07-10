نائب رئيس سام سونغ مغربي الجنسية يحظى باهتمام ساخن

مصدر الصورة : https://samsungbiologics.com/front/en/aboutUs/leadership/keyExecutives.do

يحظى السيد "سمير مشهور" الذي انتقل العام الماضي إلى شركة سام سونغ بيولوجيك الكورية ليتولى منصب نائب رئيس الشركة، باهتمام ساخن من قبل الشعب المغربي هذه الأيام.

ومؤخرا تم نشر عدد من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المغربي، لتهئنته بتعيينه في الشركة الكورية، بعد أن تم الإعلان يوم الثامن والعشرين من الشهر الماضي أنه عُين كنائب رئيس لشركة سام سونغ.

كما تم تقديم سيرته الذاتية بالتفصيل، حيث تبين أنه اختير واحدا من أهم خمسين رائدا عالميا في مجال الرعاية والطب الذكي في عام 2018 وله مكانة كبيرة في عالم الطب والصيدلة والأدوات الطبية.

وسوف يشرف السيد سمير مشهور على تسويق المنتجات الابتكارية كنائب لرئيس الشركة الكورية العالمية.

وقد كتب الكثير من المتابعين المغربيين تعليقات من أجل التعبير عن التهانئ بانتقاله إلى سام سونغ حيث قالوا إن جميع المغربيين يفتخرون به.

ويذكر أن السيد سمير متخصص في علم الكيمياء وتخرج في جامعة كونكوديا الكندية ثم حصل على شهادة الدكتوراه في علم الإدارة في كلية كندي في جامعة هافارد الأمريكية.

كما اكتسب العديد من تجارب العمل في شركة "لونزا" السويسرية الدولية للأدوات الطبية وشركة "بيكتونديكينسن" الأمريكية وشركة "بويرينغر إنيغلهايم" الألمانية وغيرها. وفي عام 2016 لعب دورا كبيرا في شراء شركة لونزا السويسرية لشركة "كابشوجيل" الأمريكية. ثم انتقل في نهاية العام الماضي إلى شركة سام سونغ بيولوجيك.