



صدر مؤخرا في كوريا كتاب بعنوان "السفر إلى الأردن دون خطة".

ألف هذا الكتاب مراسلان كوريان كانا يكافحان في الحياة كل يوم وقررا الهروب من الحياة اليومية من أجل خوض تحديات جديدة.

يذكر أن المؤلفيْن اختارا الأردن دون أي خطة خاصة لأنهما لم يعرفا عنها جيدا إلا حقيقة أنها تقع بين البحر الميت والبحر الأحمر وتمثل ساحة لفيلميْ "علاء الدين" و" إنديانا جونز".

واشتعلت روح المغامرة في قلبيهما عندما قررا مقصدهما. وفي قصص رحلاتهما التي تشمل عمان والبتراء والعقبة وغيرها، واجها أمورا غير متوقعة وشهدا مشاهد غريبة وجديدة بالنسبة لهما.

وبعد أن غادرا غابة المباني الشاهقة رمادية اللون، وجدا مختلف الألوان الزاهية في الأردن. ويوجد في مختلف صفحات الكتاب من كود كيو آر، وإذا التقط القراء هذا الكود بالهواتف الذكية سيمكنهم التمتع بمشاهدة صور المواقع التي التقطاها هناك.