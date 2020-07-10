تنظيم ندوة علمية للغة العربية وآداتها وثقافتها

السفير د. عادل العضايلة: نركز على الجانب التجاري والاقتصادي مع كوريا
2020-07-10
#أخبار كورية عربية l 2020-07-10
نظمت الجمعية الكورية للغة العربية وآدابها ومعهد أبحاث مجلس التعاون الخليجي ندوة علمية يوم الأربعاء الماضي في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في سيول تحت شعار "رسم خريطة اللغة العربية وآدابها وثقافتها".
وفي الجلسة الأولى بعنوان "رسم خريطة اللغة العربية"، تم تقديم أربعة بحوث علمية حول النحو العربي وقيمة تعليم اللغة العربية في كوريا وغيرها.
أما في الجلسة الثانية والأخيرة بعنوان "رسم خريطة الأدب العربي والثقافة العربية" فقد تم تقديم ستة بحوث علمية حديثة وقيمة حول الشعر العربي الحديث والرواية العربية الحديثة وصعوبات ترجمة النصوص العربية والإسلامية وغيرها
واختتمت الندوة بكل نجاح بفضل تقديم الباحثين مختلف أنواع الأبحاث الجديدة والقيمة، وقد تفاعل الكثير من المناقشين والحضور معهم تفاعلا كبيرا.
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10
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